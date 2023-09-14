Видають водійські права людям без досвіду: окупанти придумали новий спосіб паспортизації

За інформацією підпілля, на захоплених територіях противник готовий "дарувати" населенню цілий пакет "документів", якщо вони в обмін на це оформлять російське громадянство.

Російські загарбники планують видавати водійські посвідчення жителям тимчасово окупованих територій (ТОТ) за спрощеною процедурою. Для цього необхідно буде оформити чуже громадянство. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 14 вересня.

За інформацією підпілля, у південних областях України, які перебувають під тимчасовим контролем РФ, так звані "державні автоінспекції" почали просувати нову "бонусну" програму для місцевого населення.

Тепер водійські права можна отримати ще простіше — натомість на них окупанти пропонують оформити російський паспорт.

"Так, дорожні поліцейські обіцяють видачу посвідчень за спрощеною процедурою, при отриманні паспорта ворога. Фактично окупанти обіцяють за червону макулатуру весь пакет "документів", — ідеться в повідомленні.

Залучити до цієї програми хочуть і учнів старших класів. Їм розповідають, що за наявності російського громадянства вони можуть отримати водійське посвідчення одразу після 18-річчя. Для цього необхідно буде в 17 років пройти процедуру "спрощеної здачі".

"Тобто ворог готовий видавати права без досвіду, аби виконати план з паспортизації", — продовжили в ЦНС.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що паспортні дані українців в окупації з "виборів" передавали одразу до "військкоматів". Противник готується до мобілізації на тимчасово захоплених територіях південних областей України. Це одна з причин проведення "голосування".