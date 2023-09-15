Кількість росіян охочих опинитися в українському полоні зросла у два рази, – ГУР (відео)

Раніше росіяни надавали 70-100 звернень на день з проханням здатися в полон, а зараз цей показник у півтора-два рази вищий ― 170 і більше.

У полоні щодня опиняються десятки російських загарбників, а кількість заявок від росіян зросла до 170 за кожні 24 години. Про це ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

З його слів, завдяки успіхам Сил безпеки й оборони України на фронті обмінний фонд щодня поповнюється десятками російських окупантів. Кількість тих, хто вирішив здатися добровільно, постійно зростає.

"Якщо раніше отримували 70-100 звернень на день, то зараз цей показник у півтора-два рази вищий ― 170 і більше", – повідомив він.

У відомстві й надалі фіксують різку динаміку щодо зростання охочих опинитися в обмінному фонді. У процесі реалізації наразі 1000 заявок. Ще понад 200 – це успішні результати виведення за лінію фронту військовослужбовців РФ.

"Це лише за програмою "Хочу жить", – додав Андрій Юсов.

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Представник відомства вважає, що такий результат був можливим завдяки успішній спецоперації української воєнної розвідки "Синиця". Внаслідок її проведення пілот ВКС РФ Максим Кузьмінов перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну.

Операція "Синиця": як передали гелікоптер Мі-8 Україні

Російський пілот Максим Кузьмінов 3 вересня передав українським військам вертоліт Мі-8. Повітряне судно було завантажене компонентами для бойових літаків. У ГУР розповіли, що операція "Синиця" ретельно готувалася. На її підготовку пішло протягом шести місяців. Також розвідка вивезла всю сім'ю пілота з РФ та допомогла перегнати повітряне судно з екіпажем, який нічого не підозрював.

Нагадаємо, 15 вересня видання "РІА Мелітополь" з посиланням на власні джерела у РФ повідомило, що окупанти намагалися викрасти власні танки Т-90М. Їх на такі дії надихнула саме операція "Синиця".