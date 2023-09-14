Спроба взяти НАТО "на слабо": депутатка Ради пояснила падіння дронів РФ у Румунії

Російські окупанти, зі слів народної депутатки Верховної Ради Вікторії Гриб, можуть планувати маршрут дальності польоту до 2500 км, але навмисно не намагаються оминути країни, які входять до НАТО.

Народна депутатка України Вікторія Гриб, яка обіймає посаду голови Підкомітету з питань енергетичної безпеки, вважає, що падіння російських дронів у Румунії не схоже на випадковість. Про це вона повідомила у Telegram-каналі.

З її слів, думка про те, що уламки безпілотників впали внаслідок роботи української ППО є помилковою. Вона наголосила, що насправді іранські дрони мають ретельно прорахований курс.

"Відомо, що іранські "мопеди" наводяться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами", – заявила Гриб.

Депутатка пояснила, що російські окупанти можуть планувати маршрут дальності польоту до 2500 км. Безпілотник рухається на висоті від 60 до 4000 м. Таким чином, як вважають військові, оператору дрона нічого не заважає прокласти маршрут, аби оминути територію Альянсу. Вона звернула увагу на те, що росіяни цього не роблять за двох причин, а саме:

намагаються обійти українську ППО;

перевіряють реакцію румунів.

Депутатка назвала падіння кількох дронів закономірністю, але НАТО не реагує рішуче. Все, що нині роблять в Румунії – намагаються будувати укриття і вмикати сигнали тривоги.

Падіння дронів РФ в Румунії

В Румунії "рішуче засудили" порушення її повітряного простору РФ і проводять консультації з НАТО Румунська армія 13 вересня знайшла нові уламки російських безпілотників на своїй території після атаки на українські порти в Рені та в Ізмаїлі. Через це Міністерство закордонних справ викликало до себе посла Росії в Румунії. Уламки російського безпілотника знайшли також на площі в кілька десятків метрів у Тулчі.

Нагадаємо, 13 вересня експерт Григорій Перепелиця заявив, що Путін проводить у Польщі та Румунії розвідку боєм перед початком війни з НАТО. На його думку, російська пропаганда зараз намагається проштовхнути в Європі думку про те, що Альянс — це не більше, ніж "мильна бульбашка".