ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе Shahed: вибухи прогриміли у двох областях, деталі

Командування Повітряних сил близько 5:00 попереджало про рух іранських безпілотників у північно-західному напрямку. Через деякий час з'явилася інформація про вибухи в Хмельницькій і Вінницькій областях.

Уночі 15 вересня в кількох областях України лунала повітряна тривога у зв'язку із загрозою ворожих дронів. У Хмельницькій та Вінницькій областях місцеві жителі чули звуки вибухів, які, ймовірно, пов'язані з роботою ППО. Про загрозу атаки іранських дронів-камікадзе Shahed Командування Повітряних сил повідомляло в Telegram-каналі.

Приблизно о 5 ранку відмічався рух ворожих ударних БПЛА в повітряному просторі Вінницької області, у північно-західному напрямку. Потім з'явилася інформація про вибухи на території області.

Пізніше звуки вибухів мешканці та кореспонденти Суспільного чули в Хмельницькій області.

У Миколаївській, Херсонській, Запорізькій Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Рівненській областях також повідомлялося про небезпеку.

О 7:40 за київським часом Повітряні сили поінформували про скасування загрози ударів іранських дронів-камікадзе Shahed.

Прикордонна територія Сумської області за минулу добу зазнала 26 обстрілів. За даними Сумської обласної військової адміністрації, зафіксовано 151 вибух. Противник обстріляв: Великописарівську, Хотинську, Білопільську, Середино-Будську, Краснопільську, Новослобідську, Миропільську та Есманську громади.

У Великописарівській громаді застосовувалася ворожа артилерія, у Хотинській — міномети.

На територію Білопільської громади росіяни скинули 6 мін. Зафіксовано обстріли з гранатометів (9 вибухів) та артилерійських знарядь (15 вибухів).

Нагадаємо, що, за даними ISW, ЗСУ витіснили окупантів із двох населених пунктів поруч із Бахмутом.

Також повідомлялося, що ППО РФ в окупованому Криму не справляється з українськими атаками.