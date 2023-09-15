ЗСУ не потрібен вихід до Азовського моря: достатньо перерізати ключові залізниці, — Atlantic Council

За даними аналітичного центру, всім великим перемогам України за 18 місяців війни передували операції, які порушували логістику ЗС РФ. Схоже відбувається і зараз, тільки масштаб цих процесів став ще більшим — по всій лінії фронту на півдні та сході.

Будь-яка угода — землі в обмін на мир — надала б російському президенту Володимиру Путіну винагороду за вторгнення в Україну. Потім, перегрупувавшись і переозброївшись, ЗС РФ відновили б воєнну кампанію. Про це повідомляється в публікації Atlantic Council.

Будь-яке припинення вогню в Україні буде тільки паузою, як наслідок, перемогою РФ і поразкою усталеного світопорядку. Ба більше, це прирече мільйони українських громадян жити під постійною російською окупацією. Влада України має моральний обов'язок не допустити подібного розвитку подій, вона заявила, що не має наміру жертвувати своїми співвітчизниками, і партнерам України слід дотримуватися такої самої позиції, зазначає Денніс Солтіс, канадський професор порівняльної політології, що спеціалізується на Євразійському регіоні.

За його словами, песимізм, який викликають на Заході результати українського контрнаступу, пов'язаний з далекими від реальності очікуваннями й тими можливостями, які зараз є в України. Автор зазначає, що Київ не отримав необхідних озброєнь, як-от винищувачі F-16, далекобійні ракети та потрібну кількість танків й іншої бронетехніки.

Україна також обмежена у веденні бойових дій. Є низка заборон, наприклад, не атакувати території РФ. За таких умов Кремль може безперешкодно бомбити цивільну інфраструктуру України, тоді як власна інфраструктура та логістичні маршрути залишаються в безпеці та не піддаються атакам у відповідь.

Сторони конфлікту воюють у нерівних умовах, і перевага на полі бою неминуче виявляється у РФ.

Оцінювати успішність контрнаступу варто не стільки й не тільки за деокупованою площею, а, найімовірніше, за кількістю знищеної військової техніки та особового складу. Так загальна картина того, що відбувається, виглядає більш перспективною.

Усім великим перемогам України за 18 місяців війни передували масштабні операції, щоб послабити російські сили та пошкодити логістику. Так було під час Битви за Київ у перші тижні великої війни, під час контрнаступу на Харківщині пів року потому і на Херсонщині. Схоже відбувається і зараз, щоправда, масштаб цих процесів ще більший — по всій лінії фронту півдня і сходу України.

На поточному етапі Сили оборони України успішно подолали щільно заміновані поля і прорвали перші лінії російської оборони. Причому досягти цього вдалося без залучення основних сил, підготовлених партнерами.

Через те, що українська бронетехніка вразлива перед російською авіацією, артилерією і дронами, ЗСУ здебільшого покладаються на піхоту, за словами голови ГУР Кирила Буданова. З цієї самої причини наступ України не буде надто вже залежати від зимових погодних умов.

Силам оборони не так уже й важливо вийти до узбережжя Азовського моря. Багато аналітиків вважають, що буде достатньо перекрити ключові лінії постачання російських військ — залізні та автошляхи через так званий сухопутний коридор із Кримом. Це, по суті, ізолює російське угруповання на півдні України — і постачання буде йти тільки через Кримський міст.

Нагадаємо, що Генштаб України підтвердив звільнення селища біля Бахмута.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, чи може Ілон Маск відключити Starlink і чим це загрожує Україні.