"Це дезінформація": Україна звинуватила Угорщину в поширенні брехні про ЄС (відео)

За словами спікера МЗС Олега Ніколенка, його угорський колега звинуватив Європу в нібито глобалізації конфлікту, маючи на увазі війну Росії проти України.

Під час свого візиту в Азію, Петер Сійярто, очільник Міністерства закордонних справ Угорщини, презентував інформацію, яка викликала занепокоєння в Україні та Європейському Союзі. У своєму виступі він поширював неправду про ЄС і російську агресію. Україна висловила свою занепокоєність з цього приводу і закликала Брюссель запросити пояснення від Угорщини. Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

Нещодавній візит Петера Сіярто в Гонконг привернув увагу Олега Ніколенка, який зауважив, що угорський міністр у своїх висловлюваннях звинуватив Європу в передбачуваній глобалізації конфлікту, в цьому випадку маючи на увазі вторгнення Росії в Україну.

"На нашу думку, у Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії. Адже тут уже йдеться не тільки про Україну, а й про спроби Угорщини похитнути європейські позиції в Азії", — зазначив спікер.

Що сказав угорський міністр

Речник МЗС Олег Ніколенко прикріпив до своєї публікації відеозапис, на якому Петер Сійярто стверджує, що весь світ страждає від наслідків війни в Україні. У своєму виступі Сійярто заявляє, що Європа не змогла локалізувати або ізолювати конфлікт, а, навпаки, глобалізувала його.

Крім того, він заявив, що Угорщина чи не єдина в Європі виступає за негайне завершення війни, початок мирних переговорів та укладення угоди про мир.

Українське Національне агентство з питань запобігання корупції у травні оголосило, що внесло OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Фахівці визначили, що фінансова установа й надалі здійснює роботу в Росії та визнає "незалежність" окупованих Росією частин Луганської та Донецької областей. Крім того, угорський банк може надавати пільгові умови кредитування військовослужбовцям РФ.

Угорщина згодом заблокувала транш військової допомоги Україні від фонду ЄС у зв'язку з цим рішенням. Країна не підтримала виплату чергового траншу військової допомоги Україні від фонду ЄС (EPF) у розмірі близько 500 млн євро через занесення українцями угорського OTP Bank до чорного списку.

Нагадаємо, Угорщина заявила, що має намір пролонгувати звільнення від санкцій проти Росії ще на рік. За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, угорській компанії MOL потрібен ще рік, щоб профінансувати будівництво нового нафтопереробного заводу в Словаччині.