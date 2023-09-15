Ховаємося від "Ланцетів": офіцер ЗСУ розповів про подробиці контрбатарейної боротьби

Українські артилеристи використовують засоби боротьби з безпілотниками противника, які становлять велику небезпеку. Адже після пострілу української гаубиці протягом кількох хвилин слідує відповідь з боку артилерії ЗС РФ.

Російські засоби контрбатарейної боротьби становлять серйозну загрозу для артилерійських розрахунків Сил оборони. Особливо небезпечні безпілотники "Ланцет", тому вкрай важливо для українських бійців маскувати позиції та володіти засобами захисту від ворожих БПЛА. Про подробиці контрбатарейної боротьби розповів офіцер Головного управління ракетних військ і польової артилерії України підполковник Юрій Пацкан, передає Defence One.

За словами офіцера, контрбатарейний вогонь з боку ЗС РФ може бути відкритий протягом кількох хвилин після пострілу української гаубиці, хоча це залежить від ділянки фронту. Для виявлення української артилерії Росія використовує комплекс засобів, включно з потужними радарами та розвідувальними безпілотниками, які, втім, працюють не надто швидко.

Пацкан зазначив, що "Ланцет", які коштують менш як 40 000 доларів, становлять загрозу для артилерійських бригад, чиї гаубиці можуть коштувати мільйони доларів. Але українські бійці використовують сітки, щоб зловити безпілотники до того, як вони завдадуть удару.

"Коли росіяни використовують безпілотники "Ланцет", ми не можемо використати наші можливості маневру, що зводить нанівець основну перевагу сучасної війни і змушує артилеристів ховати свої гармати від російських безпілотників, які патрулюють небо", — пояснив підполковник.

Він додав, що іноді західні виробники захисних засобів слабо уявляють рівень небезпеки російських БПЛА. Один із них запропонував гармату, що стріляє сіткою для вирішення проблеми російських дронів в Україні, але потім зрозумів, що це рішення не здатне зупинити такий безпілотник, як "Ланцет".

Раніше повідомлялося, що в Росії розробили дрон-камікадзе "Скальпель" довжиною 650 мм, який є аналогом безпілотника "Ланцет". Фахівці зазначили, що цей зразок має на 2 кг більше корисного навантаження і має більшу, на 10 км/год, крейсерську швидкість.