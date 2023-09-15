"Дивовижна музика і рухи красиві": Путін — про мирні переговори і спільне танго Києва та Москви (відео)

Російський політик висловив упевненість у воєнній перемозі. За його словами, Україні нібито "важливо не забути гопак", а в підсумку всім доведеться танцювати під "Бариню". Деякі журналісти побачили в цьому натяк на те, що наступником Путіна має стати Ксенія Собчак.

Російський президент Володимир Путін прокоментував слова держсекретаря США Ентоні Блінкена про мирні переговори та метафору про те, що Україна і РФ можуть "станцювати своє танго". За словами Путіна, американці не вміють танцювати танго, а все вирішують силою: погрозами й санкціями. Про це повідомляє "РБК".

"Що стосується американців, вони самі не вміють танцювати цього танго. Вони все вирішують... це, звісно, чудово, це дивовижна музика і рухи красиві, але Сполучені Штати все намагаються вирішувати з позиції сили: за допомогою економічних санкцій, або фінансових обмежень, загрози застосування військової сили", — заявив Путін.

Він додав, що Кремль ніколи не відмовлявся від переговорів.

"Тому, будь ласка, якщо інша сторона хоче — нехай робить. Скаже про це прямо", — сказав російський президент, додавши до метафори слова про те, що для України нібито "важливо не забути гопак", оскільки в іншому разі будуть увесь час під чужу дудку і музику танцювати.

"А танцювати так чи інакше всім доведеться під "Бариню", або, в кращому випадку, "Козачка", — уточнив президент країни-агресора, який, судячи з усього, вважає, що Росії, попри численні втрати, все ж таки до снаги домогтися перемоги у військовий спосіб.

"Бариня" — російська та білоруська танцювальна пісня із завзято-іронічним настроєм, в основі якої конфлікт між "баринею" (поміщицею) і "мужиком" (кріпаком).

Публіцист Станіслав Бєлковський припустив, що цими заявами Путін натякає на те, що його наступницею має стати Ксенія Собчак, Telegram-канал якої має назву "Кривава бариня".

Путін — про мирні переговори з Україною

Нагадаємо, що 12 вересня Путін заявив, що передача уранових снарядів Україні шкодить російським військам.

Також повідомлялося, що фахівець з мови тіла розповів про те, як "костедробильно" Путін потиснув руку Кім Чен Ину, який, зі свого боку, мав слабкий вигляд.