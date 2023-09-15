"Служити нікому": у РФ збираються скоротити список хвороб, які забезпечували відстрочку

За словами депутата Держдуми Віктора Соболєва, при створенні списку хвороб вимоги до здоров'я в Росії були завищені, адже "батьківщину комусь потрібно захищати".

У Державній думі Російської Федерації вирішили скоротити список хвороб, які були ґрунтовною причиною для відстрочки від армії. Про це розповів член комітету Держдуми з оборони, генерал-лейтенант Віктор Соболєв у коментарі росЗМІ 15 вересня.

За його словами, це було необхідно зробити давно, адже свого часу вимоги до здоров'я були нібито завищені. Найближчим часом список буде скорочено.

"Те, що в нас свого часу були завищені вимоги до здоров'я, — це 100%. Із плоскостопістю раніше служили, жодних проблем не було. Ось це під час мого перебування було, коли в училище я йшов, і так далі. Зараз плоскостопість вважається захворюванням, за якого людина не придатна до військової служби. Це, безумовно, буде змінюватися в бік зменшення таких захворювань, які абсолютно не шкодять виконанню службових обов'язків", — заявив Віктор Соболєв.

Окремо депутат Державної думи РФ зазначив, що рішення зі скороченням списку хвороб для чоловіків призовного віку дасть змогу значно збільшити чисельний склад російської армії. Коли саме це станеться — невідомо.

"Повинен же хтось батьківщину захищати. А то в кого двоє дітей, у кого хвороби, — зрештою служити нікому", — підсумував Віктор Соболєв.

Станом на вересень 2023 року в Росії є список із 26 хвороб, які дозволяють отримати відстрочку від армії. Їх напередодні затвердив глава Міноборони Сергій Шойгу.

Туди включено: ВІЛ, гепатит В і С, бронхіальна астма середнього ступеня тяжкості, цукровий діабет першого типу, гіпертонічна хвороба другої стадії, проблеми з органами дихання, зором, середньотяжкі коліти та ентерити

Нагадаємо, 12 вересня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити про мобілізацію у вересні. Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що Кремль зіткнувся з необхідністю поповнення резервів в Україні. При цьому, потенційним мобілізованим громадянам потрібен буде час на підготовку, тому на фронт їх одразу не відправлять.