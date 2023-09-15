Обговорять $24 млрд допомоги: Зеленський зустрінеться з Байденом у Вашингтоні наступного тижня, — ЗМІ

І республіканці, і демократи стверджують, що Конгрес підтримує виділення додаткової підтримки Україні. Однак є розбіжності щодо суми.

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня після поїздки до Нью-Йорка, де відбудеться сесія Генеральної асамблеї ООН, відвідає Вашингтон. Про це пише The Washington Post із посиланням на обізнані джерела.

Візит Зеленського узгоджувався з адміністрацією Джо Байдена, яка намагається домогтися того, щоб Конгрес США схвалив виділення додаткових 24 млрд доларів на допомогу Україні.

Це буде вже другий візит Володимира Зеленського до Вашингтона з початку повномасштабної війни в Україні.

Представники республіканців і демократів стверджують, що більшість у Конгресі підтримує допомогу Україні, однак виникла напруженість у лавах республіканців і невеликій групі демократів щодо того, який саме обсяг допомоги потрібно виділити Україні.

Нагадаємо, що ЗМІ дізналися, де проведуть бесіду Зеленський і Байден. Reuters також пише, що представники двох країн зустрінуться після засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що ООН не зможе застосувати додаткові санкції щодо РФ, якщо Кремль отримає зброю від Північної Кореї.