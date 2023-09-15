Збирають дані про дітей: окупанти почали підготовку до мобілізації 2024 року, — ЦНС

У підпіллі зазначили, що пильна увага загарбників зараз зосереджена на хлопцях 2006 року народження, яким наступного року виповниться 18 років. Їм можуть одразу ж видати повістку.

Російські загарбники завершують підготовку до початку нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України. Це одна з причин, через яку противник провів так звані "вибори". Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 15 вересня.

За інформацією українського підпілля, місцеве населення окупованих почали готувати до того, що їх відправлять воювати проти своєї країни найближчим часом.

"На захоплених землях Херсонської області фейковий "військкомат" уже розробив мобілізаційний план і почав видачу повістки офіцерам запасу. "Військкомати" працюють на основі даних, які мешканці надавали під час "виборів" і роздачі продуктових наборів", — ідеться в повідомленні.

Окремо було зазначено про ситуацію в Донецькій області. Там росіяни під час так званих "виборів" роздали щонайменше 100 повісток. Також на Донбасі активно збирається інформація про громадян 2006 року народження, яким наступного року виповниться 18 років.

Відповідно, російські окупанти можуть почати одразу ж видавати їм повістки і відправляти на службу під час мобілізації 2024 року.

"Зауважимо, що мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права та свідчить про намір знищити українців", — додали в ЦНС.

Нагадаємо, 14 вересня в ГУР повідомляли, що українці в окупації повинні всіма способами уникнути мобілізації. Представник розвідки Андрій Юсов зазначив, що не потрібно гребувати методами, якщо це може в майбутньому зберегти вам життя. Якщо є можливість — можна купити довідку або відмовитися від оформлення російського паспорта.