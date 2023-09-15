Генерал Суровікін перебуває в Алжирі: росЗМІ розкрили причину поїздки (фото)

Джерело з оточення Сергія Суровікіна заявило, що Міноборони РФ нібито виявляє до ексглави ВКС РФ "довіру на найвищому рівні".

Колишній головнокомандувач Військово-космічними силами Російської Федерації Сергій Суровікін перебуває в Алжирі з делегацією Міноборони РФ. Про це 15 вересня повідомило російське видання "Коммерсанть", посилаючись на джерело в оточенні генерала.

Джерела стверджують, що генерал Суровікін вирушив до Алжиру, оскільки влада РФ надає велике значення "здійсненню зовнішньої політики за східним напрямком".

"Очевидно, що до Суровікіна зберігається довіра на найвищому рівні, і не виключено, що поїздка генерала може бути пов'язана з його можливим призначенням на посаду, що стосуватиметься роботи у східному напрямку", — сказав співрозмовник видання.

Як підтвердження джерело надало фото Сергія Суровікіна з Алжиру.

Сергій Суровкін в Алжирі Фото: Коммерсантъ

Сергій Суровікін в Алжирі Фото: Коммерсантъ

Сергій Суровікін в Алжирі Фото: Коммерсантъ

Як зазначає російське видання РБК, знімки Сергія Суровікіна в Алжирі також з'явилися на сторінці мечеті Абд аль-Хаміда Бен Бадіса в Орані. У публікації йдеться про візит "російської делегації високого рівня".

Сергій Суровікін прибув до Алжиру з делегацією Міноборони РФ Фото: Соцмережi

Сергій Суровікін на офіційній зустрічі в Алжирі Фото: Соцмережi

Нагадаємо, 5 вересня прессекретар президента Дмитро Пєсков заборонив кореспонденту агентства France Press ставити запитання про долю колишнього головнокомандувача ПКС РФ Сергія Суровікіна.

За даними ЗМІ від 4 вересня, Сергія Суровікіна могли випустити з-під варти через кілька днів після смерті глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Двоє американських чиновників, а також особа, близька до Міноборони РФ, підтвердили, що офіцер перебуває на волі.