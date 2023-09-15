Україна напередодні Генасамблеї закликає виключити Москву з ООН, як підтримати петицію: інструкція

Перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку українські політичні діячі закликали виключити РФ з ООН. Ініціативу підтримали президент Володимир Зеленський, нардеп Олексій Гончаренко та інші.

ГО "Громадський хаб" спільно з керівництвом України роблять спроби довести, що РФ не по праву посідає своє привілейоване місце в Радбезі ООН і навіть самій Організації, і домогтися її виключення.

З втратою статусу учасниці ООН, РФ втратить і свої можливості впливу на міжнародній політичній арені, що, своєю чергою, наблизить перемогу України, вважають ініціатори громадської кампанії #UnRussiaUN.

"Ми, на підтримку Президента Володимира Зеленського, створили петицію, в якій вимагаємо від ООН надати документи, на підставі яких Росія посідає місце в Радбезі ООН і ООН взагалі. Якщо таких документів немає, ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН", — йдеться на сайті кампанії.

В ООН РФ не місце, оскільки стаття 4 Статуту ООН передбачає, що для знаходження серед країн-учасниць ООН потрібно зупинити агресивну війну в Україні та дотримуватися міжнародно визнаних кордонів.

Петиція за те, щоб позбавити РФ місця в ООН на Change.org набрала майже 400 тисяч голосів. Щодня її підписує близько тисячі осіб.

Ініціативу підтримало багато політичних діячів, як-от голова Мінцифри України Михайло Федоров. За його словами, те, що РФ перебуває серед країн ООН, видається нелогічним і незаконним.

Усім тим, хто вважає, що РФ не повинна мати нічого спільного з головною миротворчою організацією світу, пропонує підписати петицію #UnRussiaUN.

Це ж запропонував зробити й нардеп Олексій Гончаренко та радник голови МВС України Антон Геращенко.

Виключити РФ з ООН: що потрібно зробити?

1. Зробити сторіз в Instagram із цією маскою

2. Додати до посту хештег #UnRussiaUN

3. Додати посилання на цей сайт https://unrussiaun.com/

4. Підписати петицію

Нагадаємо, що 8 вересня на саміті "Двадцятки" генсек ООН оцінив імовірність мирних переговорів України та РФ. За словами Антоніу Гутерріша, країни вирішили продовжувати війну — і мирне врегулювання в найближчій перспективі не передбачається.

Також повідомлялося, що є докази того, що Росія вже давно використовує озброєння з КНДР проти України.