Кадиров впав у кому: у ГУР підтвердили важкий стан лідера Чечні

За інформацією чеченської діаспори, Рамзан Кадиров вже кілька днів перебуває у комі, і московські лікарі не змогли йому допомогти. В українській розвідці розповіли, що стан політика спричинений загостренням хвороб.

Голова Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані. Про це у коментарі Obozrevatel 15 вересня повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Так, справді, є інформація, що військовий злочинець Кадиров перебуває у важкому стані й хвороби, які були, загострились і спричинили такий важкий стан", — сказав він.

Представник ГУР проінформував, що інформацію про важкий стан чеченського лідера підтверджують "у медичних та політичних колах". З його слів, причиною проблем зі здоров’я Кадирова не є поранення.

"Він хворіє давно, і мова йде про системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані", — додав Юсов.

Кадиров перебуває в комі?

За даними джерел Obozrevatel у чеченській діаспорі, голова Чечні Рамзан Кадиров вже кілька днів як впав кому.

"Літаком його доправляли в Москву, але лікарі нічим не змогли допомогти, після чого Кадирова повернули знову до Чечні. Наразі його планують перевести на лікування за кордон, найімовірніше, в ОАЕ", — передали журналісти.

Анонімні співрозмовники повідомили, що після безрезультатного лікування у Москві лідера повернули до Чечні. Звідти його і планують транспортувати за кордон.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ писали, що голова Чечні Рамзан Кадиров міг наказати "поховати живцем" лікаря, який зробив йому кілька уколів. За непідтвердженими даними, після його лікування політику стало гірше.

16 травня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Рамзан Кадиров має проблеми зі здоров’ям та наркозалежність. З його слів, чеченський лідер спочатку вживав заборонені речовини як допінг, а потім вже як знеболювальне.