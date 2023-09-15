Замість подарунка на день народження: 3-річна дівчинка з Рівного передала ЗСУ FPV-дрон (відео)

Батько маленької Аделіни розповів, що в дитині з дитинства необхідно виховувати патріотизм і розповідати, що ЗСУ зараз борються за українську незалежність. Дівчинка стала найменшим донатером благодійного фонду.

У місті Рівне трирічна дівчинка передала на потреби Збройних сил України дрон, який отримала як подарунок на день народження. Про це розповіли батьки дитини в репортажі "Суспільного" 15 вересня.

За словами Романа Микитюка, він дізнався про ініціативу благодійного фонду (БФ) "Відповідальні українці" щодо збору дронів і в нього одразу ж з'явилася ідея. Після розмови з дружиною вони запитали в маленької Аделіни, чи готова вона отримати дрон як подарунок і передати його після цього на потреби українських захисників.

"Виховуватись діти повинні з найменшого віку, розуміти роль наших збройних сил в тому, що ми збережемо незалежність нашої країни. І бути патріотами своєї країни. Вона уже буде старшою, дошкільнятком і, я думаю, краще розумітиме певні речі, які багато хто з дорослих не розумів до вторгнення Росії", — заявив 42-річний батько.

Трирічна дівчинка отримала на день народження дрон і віддала його ЗСУ Фото: Суспільне Трирічна дівчинка отримала на день народження дрон і віддала його ЗСУ Фото: Суспільне Трирічна дівчинка отримала на день народження дрон і віддала його ЗСУ Фото: Суспільне

Збір дронів на потреби ЗСУ: ініціатива благодійного фонду

Фонд "Відповідальні українці" збирає вже другу партію ударних FPV-дронів, якими керує пілот у режимі реального часу в спеціальних VR-окулярах. Координатор БФ Юрій Дюг додав, що на сьогоднішній день безпілотники є одночасно і транспортною системою для різних видів озброєння. Вони можуть переносити на собі гранати та кумулятивні заряди.

Вартість одного такого дрона понад 20 тисяч гривень, а в планах фонду "Відповідальні українці" передати ЗСУ понад 100 таких.

"Одним таким дроном можна спокійно підбити танк. І не лише можна, це й робитимуть хлопці, яким ми їх будемо передавати. Дрон буде підписаний іменем чи посиланням від людини, яка задонатила. Це вже 20 такий іменний дрон, який придбали люди. Людям це подобається, тому що так ти напряму долучаєшся до питань оборони", — розповідає Юрій Дюг.

Аделіна Микитюк одразу ж погодилася приєднатися до ініціативи і вона стала найменшою людиною, яка задонатила за допомогою закупівлі дрона.

Нагадаємо, 4 серпня повідомлялося, що 10-річний житель Києва створив гру і зібрав на допомогу українським військовим 25 тисяч гривень. Хлопчик тимчасово проживає в Іспанії, але це не заважає йому допомагати рідній країні в боротьбі з Російською Федерацією.