Контрнаступ триває: ЗСУ форсують Дніпро в Херсонській області, — ISW

За даними аналітиків, Сили оборони посилили свою активність на певних островах у дельті річки Дніпро, що розташовані неподалік Антонівського мосту.

Російські військові висловили тривогу у зв'язку з подіями, що відбулися 14 і 15 вересня, коли українські військові провели операцію з переправи через річку Дніпро в Херсонській області. Про це пишуть аналітики Інституту дослідження війни ISW.

За словами окупантів, українські збройні сили посилили свою активність на певних островах у дельті річки Дніпро, недалеко від Антонівського мосту, з метою зміцнення своїх позицій для майбутнього наступу на східний (лівий) берег Херсонської області.

За оцінками ISW, російська сторона не володіє потрібною живою силою, щоб забезпечити захист на цій ділянці фронту. Це пов'язано з тим, що їхнє командування перекинуло кілька підрозділів із Херсонської області в Запорізьку область.

ЗСУ посилили свою активність на певних островах у дельті річки Дніпро Фото: Скріншот

Окупанти визнають, що російським силам не вистачає ресурсів для проведення власних операцій з переправи через річку в цьому районі, особливо через відсутність снарядів для артилерійської підготовки.

Раніше Фокус повідомляв, що Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці на Калузьку і Тверську області. У відомстві заявили, що ЗСУ нібито запустили два дрони в бік двох російських областей, проте сили ППО РФ змогли їх збити.

Також стало відомо, що тактична ситуація для ЗС РФ стала значно гіршою. Аналітики зазначили, що звільнення Андріївки відкриває можливості для прориву на південному фланзі Бахмута і створює загрози для угруповання російських військ у місті.