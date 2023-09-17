"США керують війною": Лавров відреагував на можливе постачання Україні далекобійних ракет

За словами глави російського МЗС, Україну готували до того, щоб вона "своїми руками і тілами" завдала стратегічної поразки Росії.

Можливі поставки для ЗСУ американських далекобійних ракет свідчитимуть про те, що Україну багато років готували як інструмент для нанесення стратегічної поразки Росії. І незважаючи на заяви Вашингтона, саме США "керують війною" в Україні. Про це 17 вересня заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

За словами головного російського дипломата, Україну готували до того, щоб "її руками і тілами" вести боротьбу з Росією.

"Відбувається те, що Україну довгі роки готували до того, щоб її руками і її тілами вести боротьбу для нанесення стратегічної поразки Росії. Щоб вони (США, — прим. ред) не говорили, вони керують цією війною", — заявив Лавров в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Міністр додав, що крім поставок озброєння і боєприпасів американці надають Києву розвідувальні дані та дані із супутників.

"Вони ведуть проти нас війну", — підсумував Лавров.

Нагадаємо, що йдеться про можливе постачання українським збройним силам далекобійних ракет ATACMS. Незважаючи на коливання у Вашингтоні щодо цього питання, на думку оглядачів The Wall Street Journal, Сполучені Штати близькі до позитивного його вирішення. За даними журналістів, цієї осені в Білому домі "по-новому поглянуть на постачання армійської тактичної ракетної системи" ATACMS.