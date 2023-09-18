"До настання зими": ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор РФ із Кримом, — Буданов

За словами керівника ГУР, у РФ абсолютно немає стратегічного резерву. Вона має лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов 17 вересня заявив, що ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Російської Федерації з тимчасово окупованим Кримом до настання зими. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Economist.

За його словами, привід для занепокоєння є у Росії, а не в України.

"Її першу оборонну лінію на найважливішому південному напрямку в Запорізькій області вже місцями прорвано, а це означає, що операція з розриву сухопутних зв'язків між Росією і Кримом може бути завершена ще до настання зими", — заявив глава ГУР.

Кирило Буданов вважає, що Україна, можливо, вже залучила обмежену кількість сил своїх резервних військ, але зараз Росія виділяє недостатньо укомплектовані резерви, які вона не планувала розгорнути до кінця жовтня 2023 року.

"Всупереч тому, що заявляє РФ, у неї абсолютно немає стратегічного резерву. 25-та загальновійськова армія Росії, яка зараз передчасно перекидається на східний фронт у районі Лиману і Куп'янська, має лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості", — підкреслив генерал.

Коментуючи повідомлення про те, що Росія готова активізувати свою триваючу мобілізаційну кампанію, генерал-лейтенант Буданов вважає, що чисельність особового складу є єдиною очевидною перевагою, яку Росія все ще зберігає перед Україною.

"Людські ресурси в Росії, умовно кажучи, безмежні. Якість низька, але кількість достатня. Що стосується інших компонентів військових дій, російські ресурси виснажуються, і настає розплата. За його словами, російська економіка протримається тільки до 2025 року. Потік зброї вичерпається 2026 року, "можливо, раніше", стверджує він, хоча докази, що підтверджують його твердження, неоднорідні", — наголосив глава ГУР.

Нагадаємо, 13 вересня керівник розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ отримує озброєння від Північної Кореї вже протягом півтора місяця. Він зазначив, що йдеться про танкові та гарматні снаряди, а також боєприпаси для РСЗВ "Град".

Раніше, 3 вересня британський генерал у відставці Річард Берронс заявив, що Україна зможе перемогти у війні у 2024-2025 роках. Тоді як до зими 2023 року не вдасться наполовину скоротити площу окупованих територій.