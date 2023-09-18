Нічний обстріл України: РФ атакувала ракетами та Shahed, вибухи пролунали у кількох регіонах

Впродовж ночі російські окупанти запустили по Україні кілька хвиль "шахедів", а потім атакували крилатими ракетами.

Впродовж вечора 17 серпня та в ніч проти 18 вересня кілька регіонів України "почервоніли" через повітряну небезпеку. Близько 1:00 ночі повітряну тривогу оголосили в південних областях — Миколаївській, Одеській, Херсонській та Запорізькій. Окупанти атакували ці регіони України "шахедами". Після кількох хвиль атак ударними дронами-камікадзе, РФ запустила по Україні крилаті ракети.

Атака на Одещину

18 вересня о 00:36 офіційний Telegram-канал Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомив про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА на території Одеської області. В регіоні оголосили повітряну тривогу.

О 00:45 пролунав відбій повітряної тривоги для Одещини. Вона тривала ледь більше 10 хвилин.

Буквально за хвилину після відбою моніторинговий паблік "ППО UA | РАДАР" повідомив про вибух, що пролунав у Чорноморську.

Ввечері 17 вересня пабліки повідомляли про потужні вибухи в районі Ізмаїлу, на півдні Одеської області.

Вибухи в Миколаєві

У Миколаївській області пролунали вибухи. Там працює протиповітряна оборона України. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає

"На Миколаївщині працює ППО! Залишайтесь в укриттях!", — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Ракетна атака на західні регіони

Близько п′ятої години ранку повітряна тривога почала ширитися на західні регіони. Її оголосили у Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

О 5:13 повітряна тривога охопила всю територію України.

"Ракети у напрямку Xмельницького та облaсті летять через Вінниччину", — проінформували о 5:24 в моніторинговому пабліку "Блок "ПО | Радар".

У повітряному просторі Кіровоградської області зафіксовані "шахеди", які рухаються у західному напрямку. У регіоні лунають вибухи, там працює ППО. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"В повітряному просторі Кіровоградської області — "Шахеди". Рухаються у західному напрямку. Працює ППО", — написали Повітряні Сили.

Станом на 5.30 ракети прямували у напрямку Чернівці/Івано-Франківськ та зайшли у повітряний простір Хмельниччини.

"Увага! Крилаті ракети на Хмельниччині!", — сповістили о 5:33 Повітряні Сили ЗСУ.

"Жителі Львівщини, повітряну тривогу не ігноруйте!", — закликав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

О 05:35 стало відомо про потужні вибyxи на Хмельниччині, а жителів Старокостянтиніва закликали пройти до укриттів. Причиною вибухів назвали роботу ППО. О 05:39 стало відомо про повторні вибухи у Старокостянтинові.

"Станом на зараз всі ракети у повітряному просторі Хмельницької області, вектор руху — Старокостянтинів", — повідомив о 05:42 паблік "ППО UA | РАДАР".

Про потужні вибухи в регіоні о 05:41 повідомили кореспонденти "Суспільного". Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну загрозу в області.

"На Хмельниччині повторні звуки вибухів", – йдеться в повідомленні о 05:50.

Також фіксувалися зміни курсу деяких ракет у бік Житомирської області.

"Увага! Житомирська область — ракета у вашому напрямку!" — сповістили о 05:45 Повітряні Сили.

За інформацією телеграм-каналу monitor станом на 05:48 ракетна небезпека зберігалася для Житомирської, Хмельницької та Рівненської областей. На Хмельниччині у цей час знову пролунали вибухи.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Севастополі 17 вересня прогриміли вибухи з боку мису Фіолент. Мешканці міста поскаржилися на "моторошні звуки", від яких "завібрував будинок".

Раніше повідомлялося, що через регулярні обстріли на Херсонщині оголосили обовʼязкову евакуацію з 30 населених пунктів. В ОВА закликали батьків не наражати дітей на небезпеку і залишити населені пункти, які перебувають під обстрілами.