Приїхав на похорон брата: в РФ контрактник вбив іншого військового, який повернувся з України

Після поминок чоловік заснув на одній з лавок у місті. Несумісних з життям ушкоджень йому завдав 19-річний контрактник, який намагався поцупити мобільний телефон.

У Росії в Єкатеренбурзі вбили окупанта, який приїхав на кілька днів з війни в Україні. Вбивство скоїв інший окупант — контрактник ЗС РФ, який мав їхати на війну до України. Про це пише російське видання e1.ru.

Вбивство сталося в районі 32-го містечка. Російський окупант Дмитро Терзя, відпросився з так званої "СВО" і приїхав на похорон брата. Після поминок він заснув на одній з лавок у місті.

Сплячого російського вояку помітив 19-річний контрактник ЗС РФ.

"Дмитро випив і заснув на лавці, до нього підійшов хлопець і силоміць забрав телефон. Потім почав вимагати розблокувати його, паролі від мобільного банку. За відмову почав бити. Поліція знайшла свідків та затримала його. Винуватцем виявився молодий контрактник Степан, який мав незабаром відлетіти на "СВО", — розповіло E1.RU джерело у військовому містечку.

Окупанта з травмами доправили до лікарні, де він згодом помер.

Дмитру Терзе було 38 років, у нього залишилося двоє дітей. 19-річному контрактнику за скоєне загрожує "солідний" строк.

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