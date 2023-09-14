Закосплеїв воїна "Корпуса смерті": у РФ ввели план "Сирена" через слюсаря у протигазі (відео)

47-річний співробітник теплових мереж із Гатчини Олексій С. знімав відео для своїх соцмереж і ледь не до смерті налякав молодих мам з дітьми.

Related video

У Ленінградській області в одному із населених пунктів через працівника комунального підприємства оголосили план "Сирена". Він вдягнув протигаз і озброївся геймерською зброєю, щоб записати відео, чим налякав оточуючих. Про це пише російське видання Shot.

47-річний співробітник теплових мереж із Гатчини Олексій С. намагався закосплеїти комісара імперської гвардії з "Корпуса смерті Крига" з комп'ютерної гри Warhammer 40000. Моторошного чоловіка в протигазі біля дитмайданчика помітили матусі з дітьми і викликали правоохоронців. У місті оголосили план "Сирена", а в районі закрили дитсадки та школи.

На місце приїхали бійці Росгвардії. Слюсаря-тіктокера розшукали і затримали та доправили до райвідділення поліції.

У його квартирі провели обшуки і виявили два пневматичні пістолети Gletcher, гвинтівку Hatsan Quattro Trigger, близько десяти набоїв і банку з металевими кульками.

Стосовно фаната Warhammer порушено кримінальну справу за статтею "Хуліганство із застосуванням насильства".

Хоча чоловік намагався пояснити, що знімав лише відео, це йому не дуже допомогло — його помістили в СІЗО. Геймеру загрожує до 7 років колонії.

Нагадаємо, що в Японії студент 3 місяці працював над зовнішністю, щоб стати схожим на президента України Володимира Зеленського. В "новому" образі він з'явився на церемонію вручення дипломів Кіотському університету.

Раніше повідомлялося, що херсонський колаборант Володимир Сальдо закосплеїв під вчителя і вирішив проекзаменувати "очільників" окупованих районів.