Закосплеил воина "Корпуса смерти": в РФ ввели план "Сирена" из-за слесаря в противогазе (видео)

47-летний сотрудник тепловых сетей из Гатчины Алексей С. снимал видео для своих соцсетей и едва не до смерти напугал молодых мам с детьми.

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В Ленинградской области в одном из населенных пунктов из-за работника коммунального предприятия объявили план "Сирена". Он надел противогаз и вооружился геймерским оружием, чтобы записать видео, чем напугал окружающих. Об этом пишет российское издание Shot.

47-летний сотрудник тепловых сетей из Гатчины Алексей С. пытался закосплеить комиссара имперской гвардии из "Корпуса смерти Крига" из компьютерной игры Warhammer 40000. Жуткого мужчину в противогазе возле детской площадки заметили мамочки с детьми и вызвали правоохранителей. В городе объявили план "Сирена", а в районе закрыли детсады и школы.

На место приехали бойцы Росгвардии. Слесаря-тиктокера разыскали и задержали и доставили в райотдел полиции.

В его квартире провели обыски и обнаружили два пневматических пистолета Gletcher, винтовку Hatsan Quattro Trigger, около десяти патронов и банку с металлическими шариками.

В отношении фаната Warhammer возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением насилия".

Хотя мужчина пытался объяснить, что снимал только видео, это ему не очень помогло — его поместили в СИЗО. Геймеру грозит до 7 лет колонии.

Напомним, что в Японии студент 3 месяца работал над внешностью, чтобы стать похожим на президента Украины Владимира Зеленского. В "новом" образе он появился на церемонию вручения дипломов Киотскому университету.

Ранее сообщалось, что херсонский коллаборант Владимир Сальдо закосплеил под учителя и решил проэкзаменовать "руководителей" оккупированных районов.