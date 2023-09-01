Заїкалися і плуталися: Сальдо "закосплеїв" під вчителя і влаштував іспит колаборантам (відео)

Сальдо вирішив до 1 вересня перевірити, що знають колаборанти про ввірені їм райони. Ставленики окупантів відповідають завченою інформацією та нервують на камеру.

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Очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо на честь 1 вересня вирішив влаштувати іспит колаборантам. Відео його розмови з "очільниками" районів виклали в телеграм-каналі "Черная туфелька".

"Сальдо підтверджує, що ставленики окупантів на Херсонщині — чужаки, і навіть не знають про ввірені їм території. Як думаєте, скільки Сальдо проживе після такого приниження р*сні?", — йдеться в повідомленнні.

На опублікованих кадрах зафільмовано, як Сальдо наче вчитель на іспиті "допитує" двох так званих очільників районів.

Він запитує їх про площу Херсонської області, скільки гектарів орних та неорних земель, кількість населення у ввіреному їм районі, назви населенних пунктів, історію своїх районів тощо.

Колаборанти відчеканюють завчену інформацію. Видно, що вони нервуються через поставлені запитання і бояться сказати щось не те.

Сам Сальдо поводиться зверхньо.

Нагадаємо, що так званий заступник голови адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП 9 листопада 22 року. Володимир Сальдо розповів, що Стремоусов був багатодітним батьком. У колаборанта п'ятеро дітей і незабаром мала народитися шоста дитина.

Також повідомлялося, що у Херсонській області загинув колаборант Андрій Штепа. Колаборант служив російським окупантам шляхом продажу самогону та наркотиків, а також здавав російським військам українських активістів.