"Рішення ще не ухвалено": у США розглядають надання Україні ракет ATACMS, — Білий дім

У Вашингтоні завірили, що підтримка України залишається "високою" в обох палатах. Спікер адміністрації президента Джон Кірбі підкреслив, що ціна перемоги РФ — ще більші апетити Кремля.

Перейматися, що фінансова підтримка США зменшиться, не варто. Американські політики виступають за допомогу Україні та не мають наміру відступати від своєї позиції. Про це в інтерв’ю виданню The Telegraph, опублікованому 17 вересня, заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

"Це невелика група дуже гучних, дуже правих республіканців, які продовжують опиратися додатковій підтримці України, але президент упевнений, що підтримка, яку ми отримуємо від керівництва в обох палатах, залишається високою", — завірив він.

Спікер підкреслив, що війна стосується не лише України. Він пояснив, що на одній перемозі Кремль може не зупинитись, і загроза для світу залишатиметься.

"Якщо людей хвилює ціна цієї війни в Україні у крові та скарбах, тоді подумайте, наскільки надмірною буде ця ціна, якщо ми підемо й дозволимо пану (Володимиру, — ред.) Путіну заохочувати продовжувати брати більше території або загрожувати східному флангу НАТО", — зазначив Кірбі.

Представник Білого дому розповів, що дискусії щодо відправлення ракет ATACMS ще тривають.

"Тут, у Сполучених Штатах, велася довга розмова про ці крилаті ракети великої дальності, і ця розмова триває, навіть коли ми з вами розмовляємо сьогодні. Рішення ще не прийнято", — підкреслив речник.

Нагадаємо, американські сенатори від Республіканської партії надіслали президенту США Джо Байдену лист з закликом поставити в Україну далекобійні ракети ATACMS. Вони зазначили, що затримка підірве інтереси нацбезпеки США та коштуватиме життів.

15 вересня у ЗМІ з посиланням на представників адміністрації Джо Байдена проінформували, що постачання ATACMS можуть ухвалити вже цієї осені.