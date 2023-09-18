Уразили потужності ЗС РФ: командування прокоментувало вечірні вибухи в Криму (відео)

За даними OSINT-аналітиків, у місці вибухів розташовані російські військові частини радіотехнічної розвідки та ППО. Проте з такою інформацією слід поводитися обережно, аби не нашкодити роботі українських військових.

Кримські телеграм-канали ввечері у неділю повідомили про потужні вибухи в районі мису Фіолент у тимчасово окупованому Криму. Що сталося у Севастополі, розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Відомо, що вибухи сталися в місці розташування частин російських окупантів, куди, за свідченням місцевих жителів, їхала значна кількість "швидких", а рух Кримським мостом було перекрито. Пізніше російське Міноборони заявило про збиті безпілотники над південно-західною частиною Криму, а "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв написав у телеграмі, що йдеться про димову завісу для маскування кораблів Чорноморського флоту, а у місті "все спокійно". Згодом він визнав, що начебто уламки збитого безпілотника впали на території ферми, ніхто не постраждав.

Проте речниця ОК "Південь" підкреслила, що звичайна тактика росіян — максимально переміщуватися і розташовуватися так, аби не бути ураженими.

"Саме тому не зараз і не одразу відкривається вся інформація, оскільки нам треба дорозвідати і переконатися, що це не була провокація, а результат тієї роботи, яка була спланована", — розповіла Гуменюк.

Насправді російські військові ховаються за мирними жителями, намагаються розосереджуватися по Кримському півострову на значних відстанях, але робота українських Сил оборони полягає в тому, щоб виснажувати потужності ворога конкретними точковими ударами.

"Важливо не забувати, що маємо справу з таким підступним ворогом, який може, використовуючи наш напрямок задумів, вкидати багато провокативної інформації, як то було, наприклад, з Новою Каховкою, коли самі пробомбили, а намагалися звинуватити українські Сили оборони", — зазначила речниця.

Тому Гуменюк ще раз наполягала на тому, що потрібно поводитися обережно, аби не нашкодити бойовій роботи українських військових.

Дивитися з 2:26:31

Вибухи у Криму в останній тиждень — що відомо

Перші вибухи у Севастополі ввечері 17 вересня пролунали близько 20:15 і були досить потужними. За свідченнями мешканців, навіть будинки здригалися.

За попередніми даними, "прильоти" фіксувалися у районі мису Фіолент, де дислокуються військові частини російських окупантів — 26-й радіотехнічний загін, радіотехнічна станція з 12 радіолокаційними антенами та ін.

Вибухи у тимчасово окупованому Севастополі — це результати спільної спецоперації Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) та Воєнно-морських сил ЗСУ (ВМС), як повідомили джерела "Суспільного".

14 вересня в районі села Уютне під окупованою Євпаторією пролунало кілька потужних вибухів. Там знаходиться одна з військових частин російських окупантів. Ймовірно, було пошкоджено або знищено комплекс ППО С-400 "Тріумф".

13 вересня внаслідок влучення крилатих ракет було пошкоджено два російських військових кораблі, які перебували на ремонті на судноремонтному заводі "Севморзавод".

Також Фокус писав, що у чатах кримських телеграм-каналів вирувала паніка.

Крім того, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Україна полює на російські комплекси С-400, розташовані на території Криму.

Раніше партизани з групи "АТЕШ" повідомляли, що мешканці Євпаторії бояться постійних "прильотів" через відсутність ППО.