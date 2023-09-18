За дорученням Путіна: Медведєв відвідав окупований Донбас (фото)

За даними росЗМІ, колишній президент Росії відвідав регіон, щоб перевірити якість підготовки бійців і умови служби військовослужбовців ЗС РФ за контрактом.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв приїхав за дорученням президента РФ Володимира Путіна на полігон підготовки бійців на окупованому Росією Донбасі. Про це заявив помічник Медведєва Олег Осипов, передає видання "РИА Новости".

"Дмитро Медведєв за дорученням Верховного головнокомандувача Збройними силами відвідав полігон підготовки військовослужбовців, набраних за контрактом, розташований у "ДНР" (непідконтрольна частина Донецької області) у безпосередній близькості від лінії зіткнення", — ідеться в повідомленні.

Там Медведєв подивився, як готують бійців та умови служби військовослужбовців за контрактом.

Медведєв відвідав окупований Донбас Медведєв відвідав окупований Донбас Медведєв відвідав окупований Донбас

Нагадаємо, екс-президент РФ і заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень поводиться як сліпі кроти, оскільки не бачить ознак геноциду в Україні. Він порадив членам комісії "протерти свої зенки".

Крім того, Медведєв вибухнув черговою жовчною заявою на адресу Заходу. Він переконаний, що із західними лідерами, які підтримують Україну, необхідно будувати відносини як із представниками нацистської коаліції.