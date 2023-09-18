Болгарія розслідує падіння БПЛА з вибухівкою: Міноборони опублікувало фото і відео

Літальний апарат знайшли в популярному туристичному курорті Тюленєве, розташованому поруч із сусідньою Румунією. Ця територія відокремлена морським кордоном від Криму.

Болгарія направила спеціалізований підрозділ для інспекції в місті Тюленєво, де напередодні, 17 вересня, впав безпілотник із вибухівкою. Місцеве Міноборони опублікувало знімки, зроблені на місці події. Про це повідомляє Sky News.

Літальний апарат знайшли в популярному туристичному курорті, розташованому поруч із сусідньою Румунією. Ця територія відокремлена морським кордоном від Криму.

Відео та фото БПЛА, що впав у Болгарії, опублікував у Facebook співробітник місцевого готелю Радослав Русєв. За повідомленнями користувачів, Міноборони країни також виклало кадри, зроблені на місці, де впав безпілотник.

Вибух БПЛА, що впав у Болгарії

Місцеве оборонне відомство опублікувало фото дронів, які збираються деактивувати й утилізувати.

Відео та фото БПЛА, що впав у Болгарії

Падіння БПЛА в Болгарії Падіння БПЛА в Болгарії Падіння БПЛА в Болгарії Падіння БПЛА в Болгарії Падіння БПЛА в Болгарії Падіння БПЛА в Болгарії Падіння БПЛА в Болгарії

Нагадаємо, що 17 вересня під час огляду у Воронезькій області РФ вибухнув безпілотник. Повідомляють, що його попередньо збили ППО. Крилатий апарат упав у Новоусманському районі, його намагалися розібрати. Система нагадує БПЛА "Рубака", випуск якого нещодавно налагодили в Україні.

Раніше повідомлялося, що вночі 4 вересня дрони-камікадзе Shahed впали в Румунії й вибухнули. ЗС РФ проводили атаку на українське місто Ізмаїл, але, судячи з усього, помилилися з траєкторією.