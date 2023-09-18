Південна Корея передасть Україні машини K600 "Носоріг" для прориву мінних загороджень, — ЗМІ

Постачання систем розмінування відбулися після ймовірної збройової угоди Путіна з Кім Чен Ином. Побоюючись заходів у відповідь з боку РФ, Сеул просить Україну використовувати ці кошти тільки в гуманітарних операціях.

Південна Корея відправить в Україну дві машини для розмінування мінних полів K600 "Rhino". Про це повідомляє південнокорейське видання The Chosun Ilbo.

Rhino (носоріг, — англ.) — система розчищення мінних полів південнокорейської розробки, яка може використовуватися в тилу або на передовій.

Хоча це і не летальна зброя, але найбойовіша з тих, що Сеул поки що поставив Україні.

"Нещодавно уряд вирішив якнайшвидше відправити в Україну два міношукачі на додачу до раніше поставленої партії старих систем розмінування", — наводять журналісти слова президента Юн Сок Йоля, який напередодні, 17 вересня, заявив про терміновий запит від України й пообіцяв надати підтримку.

Під час двосторонньої зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, що відбулася на травневому саміті G7 у Хіросімі, Юн Сок Йоль пообіцяв передати нелетальне обладнання та надати допомогу в післявоєнному відновленні. Під час неанонсованого візиту в Україну в липні очільник Південної Кореї підтвердив свій намір надіслати більше міношукачів.

Постачання відбулися після поїздки північнокорейського лідера Кім Чен Ина у РФ, де сторони могли укласти угоди на постачання озброєнь. Однак, побоюючись відповідних заходів з боку РФ, Сеул просить Україну використовувати ці кошти тільки для гуманітарних операцій.