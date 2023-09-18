"Більше не існує": Сили оборони повністю знищили 72 ОМСБр РФ, — BILD (фото)

У боях за Андріївку було знищено командира розвідки 72-ї бригади РФ, всіх командирів батальйонів, більшість особового складу та офіцерів, розповіли оглядачі.

Бійці третьої Окремої штурмової бригади Збройних сил України повністю знищили 72-у ОМСБр РФ (Окрема мотострілецька бригада) під час боїв на Андріївку та Кліщіївку під Бахмутом Донецької області. Про це повідомило видання BILD.

"Багато російських частин фактично здалися. Інші були вбиті в останньому бою. Російської 72-ї бригади більше не існує", — сказали оглядачі BILD Філіп Фабіан та Себастьян Гайслер.

Зазначили, що третя штурмова бригада ЗСУ деокупувала селища Андріївка та Кліщіївка на півдні від Бахмута. Українським військовим протистояла 72-а Окрема мотострілецька бригада Російської Федерації, яка була сформована спеціально для війни проти України навесні 2022 року в Оренбурзькій області.

Додали, що в боях за Андріївку українські військовослужбовці ліквідували командира розвідки 72-ї ОМСБр РФ, всіх командирів батальйонів, більшість особового складу та офіцерів. Також було знищено багато військової техніки ворога.

Нагадаємо, 18 вересня у третій Окремій штурмовій бригаді повідомили про підняття українського прапора над селом Андріївка у Донецькій області. Бійці розповіли, що попри те, що населений пункт був деокупований, ворог не припиняв його обстрілювати та намагатися штурмувати.

17 вересня Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" повідомила про деокупацію села Кліщіївка під Бахмутом. Бригада опублікувала фото військових з прапорами України та бригад, які брали участь у звільненні населеного пункту. Зокрема, за повідомленням голови пресслужби східного угруповання ЗСУ, капітана Іллі Євлаша, мова йде про сили 80-ї Окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї Окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади національної поліції "Лють".