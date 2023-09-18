Російський бойовик, який катував українців струмом, отримав підозру, – СБУ

Росіяни облаштували катівню на території райвідділу поліції у Балаклії та звозили туди десятки викрадених мешканців міста.

Служба безпеки України (СБУ) ідентифікувала особу ще одного російського окупанта, який вчиняв воєнні злочини проти цивільних в Україні. Йдеться про 34-річного Султана Паштова – бойовика батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, навесні 2022 року Паштов разом з іншими російськими окупантами перебував у захопленій на той час Балаклії. Загарбники облаштували катівню на території райвідділу поліції та звозили туди десятки викрадених мешканців міста.

Правоохоронці встановили, що бойовик брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих. Зокрема, у відділку людей жорстоко катували, у тому числі на тривалий час ув’язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води.

Також окупанти застосовували до викрадених людей електричний струм.

У СБУ пояснили, що так Паштов разом зі своїми спільниками намагався залякати місцевих та зламати їхній спротив російським окупантам. Також відомо, що, застосовуючи численні тортури, зловмисник намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором для отримання розвідданих про Сили оборони на східному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Паштову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення воєнного злочинця до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано незалежно від часу та місця його перебування", — йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, що 15 вересня Служба безпеки України викрила нові злочини прокремлівського блогера-мільйонника Юрія Подоляки, який переховується від правосуддя на території Росії. Раніше правоохоронці задокументували його участь у проведенні інформаційно-психологічних операцій проти України на замовлення російських спецслужб.