Прорвали лінію оборони росіян в районі Бахмута, – спікер ЗСУ (відео)

Великих населених пунктів надалі немає, йде траса та є велика кількість лісосмуг, тому звільнення Андріївки та Кліщіївки дозволяє прогнозувати швидший рух українських військ.

На Бахмутському напрямку українські війська зуміли прорвати лінію оборони російських військ й надалі йдуть вперед. Про це повідомив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі "Ми-Україна".

Він зазначив, що звільнення Андріївки та Кліщіївки відкриває перспективи щодо подальшого просування. Великих населених пунктів надалі немає, йде траса та є велика кількість лісосмуг. В урбанізованій місцевості значно важче вести бойові дії, оскільки це зовсім інший вид боротьби. Євлаш спрогнозував, що сценарій бойових дій дещо зміниться.

"Ми прорвали тут лінію оборони противника й зараз продовжуємо йти вперед", – заявив речник.

З його слів, ворог не очікував такого повороту подій, тому наразі варто спостерігати за ситуацією. Євлаш пригадав, що на Харківщині минулого року вдалося досягти серйозних успіхів. Він не виключив й такого сценарію, але місто на Донеччині має політичне важливе значення для окупантів, тому можлива тривала боротьба.

Ситуація в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

Сили оборони, як йдеться у звіті Генерального штабу від 18 вересня, успішно відбили атаки противника в районі Білої Гори Донецької області в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку. Російські окупанти марно намагалися прорвати оборону наших військ в районі Андріївки. Сили оборони й надалі реалізують штурмові дії в районі Кліщіївки Донецької області, завдають російським окупаційним підрозділам значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Нагадаємо, 18 вересня бригада "Лють" показала, як звільняла Кліщіївку під Бахмутом. Штурмовики успішно знищували ворожу техніку та живу силу ворога.