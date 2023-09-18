Влада РФ замовила 230 000 посвідчень для родичів загиблих окупантів, — ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у РФ замовили вже понад 900 тисяч посвідчень ветеранів війни. Раніше такі замовлення були менш масштабними.

Міністерство праці та соцрозвитку РФ замовило понад 750 тисяч посвідчень ветеранів бойових дій та 230 тисяч посвідчень для родичів загиблих військових з окупаційних військ. Про це повідомляє медіа "Верстка" з посиланням на дані порталу держзакупівель.

Вартість виготовлення посвідчень оцінили в 79 млн рублів. 200 тисяч бланків посвідчень передадуть у Міноборони, 30 тисяч — у Мінсоцзахисту.

Навесні російське Міноборони вже укладало схожий контракт, але обсяг робіт був меншим. Загалом було потрібно понад 95 тисяч посвідчень ветеранів війни в Україні та 23 716 посвідчень для сімей загиблих. Подібні замовлення були й роком раніше, але тоді потрібно було лише кілька тисяч бланків.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у РФ замовили вже понад 900 тис. посвідчень ветеранів і приблизно 260 тис. посвідчень для родичів загиблих окупантів. Автори публікації зазначають, що такі замовлення публікувалися і до лютого 2022 року. Посвідчення друкувалися для членів родин загиблих у Другу світову та ветеранів інших воєн. Але кількість посвідчень до початку повномасштабного вторгнення була на порядки меншою.

Кількість замовлених посвідчень може бути непрямим свідченням того, скільки російських військових було вбито під час війни в Україні. За такими вихідними даними складно підрахувати, скільки росіян загинуло в Україні, оскільки це пов'язано з неабиякою похибкою: в одного військовослужбовця з окупаційних військ може бути кілька родичів, яким влада РФ виплачує так звані "гробові" і надає інші пільги.

Міноборони РФ не публікує офіційних цифр втрат. Видання BBC і "Медіазона", які вивчають відкриті джерела з інформацією про російських військових, до 15 вересня підтвердили імена понад 32 тис. загиблих в Україні.

Втрати російських військ

Генштаб ЗСУ 18 вересня опублікував приблизні дані про 272 940 загиблих російських військових.

Нагадаємо, що в ГУР підрахували втрати ЗС РФ під час боїв за Гостомель.

Також повідомлялося, що 14 вересня в Генштабі розповіли про оперативні успіхи на фронті.