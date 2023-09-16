Хотіли як в Косово: в ГУР підрахували втрати ЗС РФ під час боїв за Гостомель

У лютому 2022 року дії спецпризначенців ГУР та інших підрозділів Сил безпеки та оборони були спрямовані на те, аби знищити якнайбільше окупантів та їхніх засобів. РФ задіяла під час боїв за Гостомель фахівців, які спеціалізувалися на захопленні аеродромів.

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На початку повномасштабного вторгнення під час боїв на летовищі "Антонов" у Гостомелі було знищено близько 200 російських елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів. Про це повідомив Герой України, командир підрозділу спецпризначення Головного управління розвідку Міністерства оборони (ГУР МО), офіцер-розвідник, який брав участь у битві за Київ, під час восьмої зустрічі із представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в нашій країні, щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського.

"У боях за аеродром "Антонов" держава-агресор втратила близько 200 елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу", — сказав представник української розвідки.

Він зазначив, що окупанти хотіли висадити свій десант та захопити аеродром у Гостомелі, який хотіли використати як основний хаб для швидкого перекидання військової техніки та особового складу за допомогою авіації, для подальшої окупації Києва.

Зі слів військового, ймовірно, ворог думав, що зможе повторити сценарії захоплення аеродрому в Косово під час "приштинського кидка" 12 червня 1999 року або як у Казахстані в січні 2022 року.

"Вони були настільки самовпевнені, не усвідомлюючи, що мають справу з українцями", ― заявив розвідник.

Він додав, що спецпризначенці ГУР та інші підрозділи Сил безпеки та оборони спрямували свої дії на те, щоб знищити якнайбільше живої сили та засобів Збройних сил Російської Федерації й не дати захопити аеропорт у Гостомелі.

Нагадаємо, в липні 2023 року учасник боїв за аеропорт "Антонов" у Гостомелі, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) розповів, що в лютому 2022 року розвідка знала, що ворог захоче захопити Гостомельське летовище, адже саме звідти можна наступати на різні райони Києва. Тому аеропорт відразу визначили важливим об'єктом.

У травні 2023 року начальник Головного розвідуправління Міноборони України Кирило Буданов заявив, що бої у Мощуні та Гостомелі під Києвом зруйнували плани окупантів щодо України.