"Київ був би окупований": у ГУР пояснили, яке значення для столиці мали бої за Гостомель (відео)

Летовище одразу визначили як важливий об'єкт, а вранці 24 лютого підрозділи ГУР та Нацгвардії вийшли на бойові позиції, аби відбити масовану атаку ЗС РФ.

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Бої за Гостомель на початку повномасштабного вторгнення мали неабияке значення для оборони Києва. Оскільки Київ міг би бути окупованим, якби російським військовим вдалося захопити Гостомельський аеропорт та висадити свій десант з бронетехнікою. Про це повідомили в ГУР у Telegram.

Учасник боїв за аеропорт "Антонов" у Гостомелі, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони зазначив, що в розвідці знали, що ймовірним місцем, звідки відбудеться захоплення Києва, є Гостомельське летовище, адже саме звідти можна йти на різні райони столиці.

Саме тому аеропорт "Антонов" відразу визначили як важливий об'єкт. Вранці 24 лютого 2022 року підрозділи ГУР та Нацгвардії, які відповідали за летовище, вийшли на бойові позиції.

"Основною задачею було — це нанести максимально втрат ворогу і затримати, їх наскільки це буде ймовірно та логічно, аби тут не покласти себе. Але так, щоб противник не мав дуже багато часу, щоб зайняти вигідні позиції, щоб повністю контролювати летовище", — сказав боєць.

З його слів, він із побратимами повинен був стримати та завдати максимальних втрат ворогу. Також потрібно було прикрити бійців-строковиків Нацгвардії, яких вирішили вивести через брак озброєння та навичок. Загалом близько 30 українських бійців вийшли проти 300 російських десантників. Зокрема, тоді в українських військових із озброєння були лише автомати Калашникова, гранатомети, БТР та гранати.

"Звісно, дуже страшно, коли така армада гвинтокрилів по тобі починає бити, ще й два літачки по нас працює. Якось не дуже. Гвинтокрили літали по колу, наносили ураження", — згадав він.

Представник ГУР зазначив, що тоді потрібно було прийняти бій та вижити. Натомість російський десант не був готовий до відпору. Вони чекали, що все буде як на навчаннях — без супротиву. Проте, вийшло інакше. Жоден російський літак не зміг приземлитися. Тоді нацгвардійці змогли збити декілька ворожих гелікоптерів, спостережні групи знищили один над Київським морем, а розвідники — в аеропорту.

Нагадаємо, у травні начальник Головного розвідуправління Міноборони України Кирило Буданов заявив, що плани ворога в Україні зруйнували бої у Мощуні та Гостомелі.

20 червня журнал The Economist із посиланням на співробітників української розвідки повідомив, що голова ГУР Кирило Буданов у перші дні повномасштабного вторгнення особисто брав участь у багатьох операціях, включаючи бої за Гостомель, Ірпінь та Мощун.