"Киев был бы оккупирован": в ГУР объяснили, какое значение для столицы имели бои за Гостомель (видео)

Аэропорт сразу определили как важный объект, а утром 24 февраля подразделения ГУР и Нацгвардии вышли на боевые позиции, чтобы отразить массированную атаку ВС РФ.

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Бои за Гостомель в начале полномасштабного вторжения имели большое значение для обороны Киева. Поскольку Киев мог бы быть оккупированным, если бы российским военным удалось захватить Гостомельский аэропорт и высадить свой десант с бронетехникой. Об этом сообщили в ГУР в Telegram.

Участник боев за аэропорт "Антонов" в Гостомеле, представитель Главного управления разведки Министерства обороны отметил, что в разведке знали, что вероятным местом, откуда произойдет захват Киева, является Гостомельский аэродром, ведь именно оттуда можно идти на разные районы столицы.

Именно поэтому аэропорт "Антонов" сразу определили как важный объект. Утром 24 февраля 2022 года подразделения ГУР и Нацгвардии, которые отвечали за аэропорт, вышли на боевые позиции.

"Основной задачей было — это нанести максимально потерь врагу и задержать, их насколько это будет вероятно и логично, чтобы здесь не положить себя. Но так, чтобы противник не имел очень много времени, чтобы занять выгодные позиции, чтобы полностью контролировать аэропорт", — сказал боец.

По его словам, он с собратьями должен был сдержать и нанести максимальные потери врагу. Также нужно было прикрыть бойцов-срочников Нацгвардии, которых решили вывести из-за нехватки вооружения и навыков. Всего около 30 украинских бойцов вышли против 300 российских десантников. В частности, тогда у украинских военных из вооружения были только автоматы Калашникова, гранатометы, БТР и гранаты.

"Конечно, очень страшно, когда такая армада вертолетов по тебе начинает бить, еще и два самолетика по нам работает. Как-то не очень. Вертолеты летали по кругу, наносили поражения", — вспомнил он.

Представитель ГУР отметил, что тогда нужно было принять бой и выжить. Зато российский десант не был готов к отпору. Они ждали, что все будет как на учениях — без сопротивления. Однако, получилось иначе. Ни один российский самолет не смог приземлиться. Тогда нацгвардейцы смогли сбить несколько вражеских вертолетов, наблюдательные группы уничтожили один над Киевским морем, а разведчики — в аэропорту.

Напомним, в мае начальник Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что планы врага в Украине разрушили бои в Мощуне и Гостомеле.

20 июня журнал The Economist со ссылкой на сотрудников украинской разведки сообщил, что глава ГУР Кирилл Буданов в первые дни полномасштабного вторжения лично участвовал во многих операциях, включая бои за Гостомель, Ирпень и Мощун.