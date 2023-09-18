У межах артилерії ЗСУ: з Токмака почали евакуювати спецслужби РФ, — депутат (відео)

За словами представника Запорізької облради Аскада Ашурбекова, раніше противник використовував місто як базу для накопичення живої сили і боєкомплекту. Тепер у них немає такої можливості, адже ЗСУ під час контрнаступу стали ще ближчими.

Російські спецслужби почали поступово евакуюватися з тимчасово окупованого Токмака в Запорізькій області. Про це заявив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков в ефірі телеканалу "Еспресо" 18 вересня.

За його словами, Токмак уже перебуває в зоні досяжності ствольної артилерії Збройних сил України, тому росіяни ухвалюють рішення про виїзд із міста. Поки що йдеться про спецслужби.

"Токмак є одним із ключових центрів для окупантів. Ворог використовував місто як базу для накопичення боєкомплекту та живої сили. Просування ЗСУ на півдні вже дає змогу бити по логістичних центрах і по скупченню окупантів. З Токмака вже почалася евакуація російських спецслужб і деяких так званих органів влади. Незважаючи на те, що Токмак ще не звільнений, наші військові вже вирішили важливе стратегічне завдання", — заявив Аскад Ашурбеков.

Окремо депутат Запорізької обласної ради зазначив, що внаслідок просування українських військ на фронті, Токмак дедалі рідше використовується російськими окупантами як база для військових і боєкомплекту.

ЗСУ вже можуть дістати зі ствольної артилерії по окупованому місту, що в результаті значно зменшує оборонні спроможності противника.

"Росіяни вже не можуть накопичувати велику кількість боєприпасів близько до лінії фронту. У ворога збільшуються логістичні ланцюги і послаблюється лінія оборони. З урахуванням військової тактики, можливо, ЗСУ не потрібно буде воювати за звільнення міста. Можливо, Сили оборони обійдуть місто і змусять окупантів відійти від Токмака", — підсумував Аскад Ашурбеков.

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Нагадаємо, 18 вересня військовий експерт Владислав Селезньов заявляв, що ЗС РФ нарощують сили і готуються наступати в районі Токмака. У місті помічено щонайменше чотири повітряно-десантні дивізії.