"Розуміємо, хто цим керує": Данілов спрогнозував заколот у Росії (відео)

За словами секретаря РНБО, черговий заколот — це питання короткого проміжку часу й відповідні процеси вже запущено.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов 19 вересня в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини", заявив, що другого походу на Москву за прикладом Євгена Пригожина не буде, однак в Росії назріває заколот, який призведе до фрагментації Російської Федерації.

На запитання журналіста, чи можливий ще один похід (на Москву — ред.) під приводом вже не Пригожина, а кось іншого Данілов відповів: "Я думаю, що це вже буде не похід. Згадаймо, як в серпні 1991 року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває, і "угрупування ГКЧП", як це було в 1991 році, воно там вже зріє і вони вже там кучкуються, це достеменно відомий факт. І ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається", — зазначив секретар РНБО.

На думку Данілова, питання, коли в Росії станеться черговий заколот — це питання короткого проміжку часу і процеси запущені.

"Вони звикли до розкішного життя по Європах, вони звикли до іншого життя, а зараз їх ганяють, як псів по всьому світу. Країни зараз забороняють в’їзд на свої території машин з російськими номерами та багато інших процесів, від яких радощів у них мало. Більше того, перемогти нашу країну військовим шляхом вони не зможуть. І тому питання, коли на Росії станеться заколот — це питання короткого проміжку часу. Який це буде час давайте подивимося, але процеси там (в Росії — ред.) вже запущені".

Секретар РНБО зауважив, що російські олігархічні групи, які жили своїм власним життям після рішення Путіна розпочати війну проти України, повинні забувати про спокій.

Відповідаючи на питання, чи готові міжнародні партнери до того, що Росія розпадеться, Данілов сказав: "Багато хто усвідомлює, але дехто вважає, що цей процес можна контролювати і можна припуститись таких речей, які не дозволять Росії розпастись".

Він наголосив, що на ці процеси вже впливати ніхто не зможе впливати, тому Російська Федерація буде змушена фрагментуватися.

"Ми це обов’язково побачимо", — резюмував він.

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Нагадаємо, 16 вересня Данілов розповів, що буде з росіянами в окупованому Криму. За словами секретаря РНБО, ракетна програма України, яку було розпочато 2020-го року, вже дає свої плоди. Обстріли Криму триватимуть, які б дії не робили окупанти.