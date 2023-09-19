Стратегічно важливий район: ЗС РФ активізувалися у дельти Дніпра — британська розвідка

Дельта Дніпра є стратегічно важливою не лише для українських військових, але й для окупантів. Від початку вересня там тривають тяжкі бої.

Збройні сили Російської Федерації передислокували до дельти Дніпра в Херсонській області новостворений 40-й армійський корпус. Про це 19 вересня повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у Twitter.

"Протягом першої половини вересня 2023 року тривають важкі бої навколо островів у нижній течії Дніпра в Херсонській області, які наразі є лінією фронту", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що українська та російська сторони здійснювали рейди "на невеликих човнах проти островів і протилежних берегів річки". У розвідці вважають, що існує можливість того, що армія РФ активізувалася в цьому районі, адже сектор віддали під відповідальність новоствореному 40 армійському корпусу.

У британській розвідці наголосили, що в порівнянні з іншими фронтами, кількість задіяних сил нового армійського корпусу у дельти Дніпра є невеликою. Проте цей район є стратегічно важливим, що для українських бійців, що для російських окупантів. Крім цього, це дасть можливість відвести підрозділи ворога від тяжких боїв у Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 18 вересня повідомили, що українські військові мали успіхи на захід від Вербового, що розташоване за 18 км на південний схід від Оріхова Запорізької області. Тоді як ЗС РФ намагалися вести наступ в районі села Роботине, аби відновити втрачені позиції.

18 вересня генерал армії США Марк Міллі заявив, що нинішній український контрнаступ не зможе завершити війну, оскільки повне вигнання російських військових та звільнення усіх окупованих територій — дуже висока планка, для якої знадобиться багато часу та зусиль. З його слів, наразі в Україні перебуває понад 200 тисяч російських військових.