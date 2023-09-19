Мобілізація в Україні: хто не підлягає призову та чи можуть мобілізувати волонтера

Юрист Богдан Пересада відповів, чи мають українці з волонтерським посвідченням вставати на військовий облік та чи загрожує їм призов. Також він пояснив, які категорії громадян не можуть мобілізувати.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація населення. Користувач платформи B2BConsult поцікався, чи можуть призвати на фронт людину з посвідченням волонтера та чи мають такі громадяни вставати на військовий облік. На це запитання відповів адвокат Богдан Пересада.

Хто не підлягає мобілізації?

Він, посилаючись на чинне законодавство, навів перелік категорій українців, яким не загрожує мобілізація. Це:

заброньовані за органами влади, іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями;

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін до пів року;

громадяни, які утримують трьох та більше неповнолітніх дітей;

українці, що самостійно виховують неповнолітню дитину;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

українці, які опікуються дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, а також дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги;

громадяни, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

люди, що опікуються дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка);

українці, одружені на особі з інвалідністю, та такі, що мають одного з батьків (своїх чи дружини/чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної недієздатною;

громадяни, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

українці, що доглядають за особою з інвалідністю II групи або визнаною такою, що потребує постійного догляду, в разі відсутності інших "кандидатів" на цю роль;

громадяни, які мають неповнолітню дитину та чоловіка/дружину-військовослужбовця;

нардепи та депутати Криму;

працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, Держспецзв'язку, СБУ, СЗРУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, БЕБ, НАБУ, ДБР, ДВС, УДО;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Окрім того, призову на службу під час мобілізації не підлягають:

здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють не менш як на 0,75 ставки;

громадяни, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції;

українці, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення нацбезпеки у період дії воєнного стану.

Також призову не підлягають звільнені зі служби в запас військовозобов’язані. Такий статус зберігається за ними протягом пів року, протягом цього часу вони можуть бути мобілізовані лише за згодою.

Чи можуть мобілізувати волонтера?

"У наведеному переліку відсутня така підстава для звільнення від мобілізації як наявність статусу волонтера. Тобто, людина зі статусом волонтера підлягає мобілізації на загальних підставах, іншого Законом не визначено", — підкреслив Пересада.

Адвокат зазначив, що те саме стосується і військового обліку.

"За загальним правилом на військовому обліку мають перебувати всі військовозобов’язані, виключень для волонтерів не передбачено", — написав він.

Нагадаємо, Фокус розібрався у змінах до списку захворювань, за яким встановлюється придатність українців до військової служби. Тепер мобілізації підлягають люди, у яких були діагностовані ВІЛ, туберкульоз тощо.

Також Фокус розібрався, з якого віку нині мобілізують чоловіків в Україні. У Верховній Раді ухвалили в першому читанні законопроєкт, який зменшить поріг призовного віку до 25 років, але чинності він ще не набув.