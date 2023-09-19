РФ перекинула до Криму призовників із Кабардино-Балкарії, — Генштаб

За даними командування, російські військовослужбовці прибули на окупований півострів для охорони стратегічного об'єкта, на якому інколи трапляються вибухи.

Адміністрація Кремля відправила додаткові збройні сили до Криму, який тимчасово перебуває під контролем Росії. У зв'язку з постійною обстановкою в цьому регіоні було вирішено перемістити військовослужбовців з Кабардино-Балкарської Республіки Росії на військовий аеродром у Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські бійці військові були відправлені на цей аеродром для забезпечення охорони. Слід зазначити, що іноді на цьому аеродромі відбуваються вибухи. Наприклад, вельми неспокійна обстановка була зафіксована там буквально 30 серпня 2023 року.

Крім того, у повідомленні йдеться, що Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб'єктів Росії на тимчасово окуповані території України.

"Так, 15 вересня цього року до тимчасово окупованого міста Джанкой у Криму, на місцевий військовий аеродром, прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки Росії для посилення охорони та оборони зазначеного об'єкта", — розповіли українські військові.

Нагадаємо, 17 вересня військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що російські військові перемістили чотири повітряно-десантні дивізії в район Токмака Запорізької області. Він вважає, що ворог накопичує резерви не тільки для протидії українському контрнаступу, а й для своїх майбутніх атак. Крім цього, Росія переміщує нові підрозділи зі складу 25 армії, які ще навіть не пройшли етап бойового злагодження.

Того ж дня в Міністерстві оборони Великої Британії розповіли про посилення оборони російської армії навколо Токмака. Зокрема, ЗС РФ розгортають навколо міста додаткові блокпости, протитанкову оборону. У розвідці вважають, що Токмак готують зробити "стрижнем" другої основної лінії оборони ЗС РФ.