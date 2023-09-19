Понад тисячу чекають черги: за рік у полон здалися 216 військових ЗС РФ (інфографіка)

Проєкт щодня отримує десятки заявок від діючих військовослужбовців армії, які мають наміри здатися в український полон.

За рік роботи проєкту "Хочу жить" отримано понад 25 тисяч заявок від військовослужбовців збройних сил Російської Федерації на добровільну здачу у полон, повідомляє пресслужба Координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими.

Цей проєкт, який було запущено рік тому, є єдиною реальною можливістю для військовослужбовця окупаційних військ повернутися додому живим.

З моменту свого існування сайт проєкту відвідали понад 48 мільйонів людей із Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України.

Російські спецслужби повсіляко блокують доступ до доменів проєкту "Хочу жить". Впродовж одного року "Роскомнагляд" заблокував 256 таких доменів. За цей час було отримано 25253 заявки на здачу в полон, фізично здалися 216 осіб.

Українські спецслужби здійснили 21 операцію з виведення через лінію фронту групи (більше двох осіб) тих, хто здається.

Зазначається, що ще 1072 особи перебувають "в режимі очікування" – на контакті з проєктом, очікуючи своєї черги з переведення через лінію фронту.

Фото: koordshtab.gov.ua

Завдяки діяльності проєкту, є успішні випадки переходу військовослужбовців ЗС РФ на бік України із технікою. Зазначається, що після успішного проведення операції "Синиця" кількість звернень російських військових, які воюють проти України, продовжує зростати.

"Звичайно, на цьому проєкт не зупиняє свою діяльність… По всіх каналах до нас щодня надходять десятки заявок від діючих військовослужбовців армії РФ і не лише", — йдеться у повідомленні проєкту "Хочу жить".

Нагадаємо, 18 вересня повідомлялося, що так звані суди на окупованих територіях України та у Росії почали виносити вироки українським військовополоненим.