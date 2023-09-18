Голова "Полігон 56" Олена Добича: Росія засуджує українських полонених, а далі – засилатиме до Сибіру

Полонених українських військовослужбовців засуджують в Росії від 15 до 27 років увʼязнення.

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Так звані суди на окупованих територіях України та у Росії почали виносити вироки українським військовополоненим. Про це сказала в інтерв’ю Фокусу дружина військовополоненого, голова об’єднання родин "Полігон 56" Олена Добича.

"Ми знаємо про вироки не тільки для бійців нашого підрозділу — військовослужбовців 56-ї окремої мотопіхотної бригади, а й для інших. Хлопці отримують 22 роки ув’язнення, 18 років ув’язнення, 27 років, 15 років, 20 років. Що далі? Всіх засилатимуть до Сибіру?", — говорить вона.

Причина початку кримінальних справ – ніби, напади на мирне населення.

"Змушують їх на камеру зізнаватися. Їх засуджують і в "ДНР", і в Росії. Я буквально нещодавно спілкувалась з однією жінкою, яка найняла в РФ російського адвоката, намагається витягнути свою дитину. І вона плаче і каже: "Я не знаю що вже робити, засуджують". І це звичайних солдатів. Про командирів я не говорю. Там звичайних хлопців, за командирів я взагалі мовчу, їм також вже по 15-20 років дають, вони у Ростові, Таганрозі, Курську сидять", — додає вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в РФ судили українського морпіха. За даними російського слідства, обвинувачений Антон Чередник нібито застрелив мешканця Маріуполя через неправильну вимову слів українською мовою. Також у РФ відбувається суд над представниками полку "Азов".

Більше читайте інтервʼю Фокуса з головою об’єднання сімей, які шукають тих, з ким втратили зв'язок на фронті Оленою Добичею — "Де наші хлопці?" Скільки українських військових у полоні і чому виник безлад серед пошуковців".