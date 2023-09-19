"Рятує життя": у 110 бригаді показали, як ремонтують техніку для ЗСУ (відео)

Після відповідного ремонту техніка відправляється на лінію зіткнення. Ремонтують все — від моторів до заміни гусениць.

Ремонт пошкодженої техніки дозволяє врятувати більше життів. Пресслужба 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook повідомила подробиці.

Бійці розповіли, що фахівці працюють без вихідних. Вони отримують відповідне замовлення та виконують відповідне завдання.

Ремонтують від моторів до заміни гусениць. Згодом техніка відправляється на лінію зіткнення.

"Броньована техніка рятує життя та дозволяє ефективніше виконувати поставлені задачі", – йдеться у дописі.

При такій інтенсивності бойових дій — будь-яка техніка вимагає постійного ремонту та обслуговування. Минулого року навесні був сформований колектив. Досвіду ніхто не мав, але згодом фахівці навчилися ремонтувати техніку.

110-та окрема механізована бригада

З'єднання механізованих військ Сухопутних військ бере активну участь у бойових діях. Наприкінці березня 2022 року підрозділи бригади зайняли оборону в районі міста Авдіївка на Донеччині. Почесне найменування "імені генерал-хорунжого Марка Безручка" бригаді присвоєно 24 серпня 2022 року.

Нагадаємо, 16 вересня стало відомою, що Україна отримала від США 3D-принтери. У Пентагоні зазначають, що українські військовослужбовці вже пройшли навчання, тож зможуть ефективно застосовувати новітнє обладнання. Вільям ЛаПлант, помічник міністра оборони США із закупівель та утримання, розповів про відправку принтерів українським захисникам та зазначив, що вони вже закінчили навчання минулого тижня.