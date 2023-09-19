"Найважливіша подія у війні на морі": скоро дізнаємося, чи прорвала Україна "ембарго" РФ, — ЗМІ

За словами професора стратегічних досліджень Університету Ст. Ендрюса Філіпа О'Браєна, зараз відбувається важлива подія в усій світовій військово-морській історії.

Зерновоз Resilient Africa з трьома метричними тоннами українського зерна, який вийшов з порту міста Чорноморськ, — "дуже важлива подія у війні на морі". Скоро з'ясується, чи вдалося Україні прорвати зернове морське "ембарго", яке Чорноморський флот РФ наклав на Україну. Про це заявив Філіп О'Браєн, професор стратегічних досліджень Університету Ст. Ендрюса, пост опублікований у соцмережі X (Twitter).

За словами аналітика, з огляду на ту обставину, що "в України немає військових кораблів", він назвав це "важливою подією" у світовій військово-морській історії.

Корабель Resilient Africa вийшов із Чорноморського порту, попри погрози з боку РФ, яку на початку місяця звинуватили в атаках на цивільне судноплавство.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак 11 вересня у своїй заяві розкрив секретні дані розвідки, яка вказала на те, що 24 серпня цілями російських військ був цивільний корабель, який атакували "кількома ракетами".

Нагадаємо, що британські винищувачі охороняють кораблі в Чорному морі.

Також повідомлялося, що в Чорному морі підбито корабель ВМФ РФ "Сергей Котов", в українській розвідці розкрили подробиці.