Не хотів воювати: суд покарав українця, який відмовився від мобілізації через родину

Чоловік пройшов медогляд та був визнаний придатним до військової служби, але нести її не захотів. Він це пояснив необхідністю утримувати дружину та дитину.

У Закарпатській області засудили військовозобов’язаного, який відмовився мобілізуватися до війська. Про це відомо з вироку Мукачівського міськрайонного суду.

Уродженець села Горонда одружений та виховує малолітню дитину. 1 квітня цього року він прибув у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Чоловік пройшов медогляд та був визнаний військово-лікарською комісією (ВЛК) придатним до служби.

Проте служити українець не захотів, тож написав відмову від мобілізації. Він пояснив своє рішення "небажанням воювати" та "необхідністю утримувати родину".

"Обвинувачений вину визнав повністю, щиросердно розкаявся у вчиненому, сприяв встановленню істини в ході судового розгляду", — зазначено у вироку.

Суд кваліфікував дії селянина як ухилення від призову. Чоловіка визнали винним та покарали позбавленням волі на три роки, замінивши реальний строк на рік випробувального.

Нагадаємо, також на Закарпатті покарали батька двох дітей, який відмовився від мобілізації через стан здоров’я. Чоловік пояснив, що має проблеми з нирками з дитинства. За даними суду, він дійсно неодноразово лікувався на стаціонарі.

Раніше у Чернігівській області засудили обмежено придатного громадянина, який отримав повістку і не завітав у військкомат.