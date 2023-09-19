Статус учасника бойових дій: стало відомо, як отримати пільги військовим

Законопроєкт №1006 передбачає здачу старих військово-облікових документів, верифікацію даних про чоловіків із 16 баз даних і оформлення необхідних заяв про статус через електронний кабінет.

В Україні стара система зіткнулася з труднощами в опрацюванні безлічі заявок від військових і їхніх близьких на отримання статусу або пільг. Наразі депутати пропонують внести зміни до законодавства, які передбачають запровадження онлайн військового обліку й автоматичне надання статусу УБД та інших привілеїв через особистий кабінет військовозобов'язаного. Про це йдеться в законопроєкті №10062.

Українські депутати пропонують перевести весь процес військового обліку в онлайн-режим, збирати повнішу інформацію про чоловіків віком від 17 до 60 років і надавати статус УБД, інвалідності, пов'язаної з воєнними діями, а також статус родичів загиблих онлайн.

Законопроєкт №10062 передбачає здачу старих військово-облікових документів, верифікацію даних про чоловіків із 16 баз даних і оформлення необхідних заяв про статус через електронний кабінет.

Автори визначили для себе такі завдання, які має покращити проєкт:

інформаційна взаємодія між державними реєстрами у зв'язку з набуттям статусу учасника бойових дій;

встановлення можливості громадян України подати заяву (звернення) в паперовій або електронній формі згідно із Законом України "Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг" і, зокрема, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або Єдиного державного реєстру ветеранів війни до відповідних державних органів для набуття статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

встановлення особливостей набуття статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану на підставі довідки про безпосередню участь особи в заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення й інтересів держави у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України, оформленої в електронному вигляді.

Для втілення цього зміни пропонують до закону про реєстр призовників і закону про ветеранів.

Статус УБД, особи з інвалідністю або родичів загиблого онлайн

Після того, як усі військовозобов'язані будуть зареєстровані в реєстрі, процес отримання статусу УБД має розпочатися протягом п'яти днів із моменту виконання бойового наказу. Авторизовані представники військових частин почнуть самостійно складати Довідку про безпосередню участь у бойових діях і внесуть інформацію щодо підтвердження такої участі в подіях, необхідних для захисту України, забезпечення безпеки громадян і національних інтересів країни у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Вони також вноситимуть заявки через реєстр.

Один примірник Довідки про безпосередню участь у бойових діях у паперовій формі надається військовослужбовцю.

Статус учасника бойових дій набувається автоматично після формування виписки разом із унікальним електронним ідентифікатором (QR-коду, штрих-коду, цифрового коду) із застосуванням засобів Реєстру в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Якщо неможливо надати вищезазначену інформацію в електронному вигляді, то Довідка про безпосередню участь у бойових діях має бути подана в письмовій формі за той самий установлений строк перед комісією з розгляду матеріалів для визнання учасниками бойових дій, згідно з процедурою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

У такому ж порядку статус учасника бойових дій набувають особи:

які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, зокрема й за межами України, або перебувають у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми чи каліцтва) у зв'язку з пораненням, контузією, каліцтвом, пов'язаних із виконанням бойових завдань під час ведення бойових дій;

які під час виконання бойових завдань безпосередньо в районах ведення бойових дій захоплені в полон (крім тих, що добровільно здалися в полон) або є заручниками, а також інтерновані до нейтральних держав або безвісті відсутні.

Особи, які отримали інвалідність через воєнні дії (або їхні представники), та члени сімей військових, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранень, контузій, каліцтв чи захворювань, отриманих під час антитерористичної операції (АТО) або при захисті України від агресії з боку Російської Федерації, мають право подати заяву в письмовій або електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Дія" або Реєстр ветеранів. Заява має містити необхідну інформацію для встановлення статусу особи з інвалідністю, спричиненою воєнними діями, а також статусу родича загиблого. Додані копії відповідних документів мають бути засвідчені підписом заявника.

За наявності всіх даних про військового в Реєстрі, таку дію можна буде здійснювати онлайн.

Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста

Законодавство передбачає створення онлайн-доступу для отримання послуг за статусом і пільг для ветеранів.

Електронний кабінет — програмний інтерфейс Реєстру призначений для відображення відомостей про призовника, військовозобов'язаного, резервіста, що містяться в Реєстрі.

Порядок та параметри доступу до електронного кабінету, перелік відомостей, що відображаються, а також перелік послуг, що надаються призовнику, військовозобов'язаному, резервісту через електронний кабінет, визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженого Держателем Реєстру.

Автори законопроєкту пропонують додати до засад ведення Реєстру ідентифікацію всіх осіб, які мають бути в реєстрі, та переоформлення облікових документів згідно з даними Реєстру:

ідентифікацію призовників, військовозобов'язаних і резервістів, оформлення, видачу, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі та визнання недійсними документів військового обліку громадян України;

оформлення документів військового обліку громадян України з використанням засобів Реєстру.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України розповіли, що шахтарям, яких мобілізували до лав ЗСУ під час особливого періоду, зарахують період служби до шахтарського стажу, унаслідок чого людина отримає право на пільгову пенсію. Однак період військової служби не повинен перевищувати тривалість пільгової роботи.

У липні головна юристка Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Лариса Вербило зазначила, що розмір пенсійних виплат військових, які пішли служити під час війни, може змінитися. Розмір пенсій може змінитися не завжди у вигідний для військового бік.