"Достроково": у "Ростесі" заявили, що в 10 разів збільшили випуск ракет "Кинджал" та "Іскандер"

За словами Бекхана Оздоєва, чий виробничий комплекс "Ростех" контролює більшу частину збройової промисловості країни-агресора, підприємства працюють "на крейсерській швидкості, дим валить із усіх турбін".

Російський ВПК удесятеро збільшив виробництво деяких озброєнь, які збираються надати на передову в Україну. Про це заявив Бекхан Оздоєв, індустріальний директор комплексу озброєнь "Ростеху", найбільшого виробника зброї в РФ, передає "РИА Новости".

"Оборонні підприємства "Ростеху" працюють цілодобово та намагаються постачати техніку достроково <...> Обсяги виробництва за різними видами озброєнь зросли від 2 до 10 разів", — заявив Оздоєв.

За його словами, зростання виробництва військової техніки в РФ здебільшого спостерігається за такими напрямками:

танки;

бойові машини на базі танків;

легкоброньована техніка;

РСЗВ;

важкі вогнеметні системи (ТОС-1А "Солнцепек");

Зокрема нарощується виробництво ракет у Росії, головним чином — для гіперзвукових і балістичних ракетних комплексів:

"Кинджал";

"Іскандер";

"Панцир";

а також авіабомб.

Російський президент Володимир Путін має збільшити виробництво, щоб російські війська могли конкурувати із Силами оборони України, які отримують західну бойову техніку, вартість якої обчислюється мільярдами доларів.

За словами Бекхана Оздоєва, чий виробничий комплекс "Ростех" контролює більшу частину збройової промисловості країни-агресора, підприємства працюють "на крейсерській швидкості, дим валить із усіх турбін".

Нагадаємо, що в ексклюзивному матеріалі Фокусу повідомлялося, що ракет у РФ буде багато, оскільки контрабандні схеми дають змогу в рази збільшити частоту ударів по українських містах.

Також повідомлялося, що, за даними NYT за 13 вересня, навіть попри санкції, РФ вдалося наростити виробництво ракет до рівня, вищого за довоєнний.