Мешканка Закарпаття звинуватила США та НАТО у жертвах в Україні (фото)

Українка поширювала російську пропаганду щодо вигаданих "біолабораторій" та "нацизму" в державі. Проти неї вже порушили провадження.

На Закарпатті жінка поширювала фейки про "біолабораторії" та "нацизм" в Україні. Пресслужба СБУ області повідомила подробиці у Facebook.

Вона публічно виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії та воєнні злочини російських загарбників на території нашої держави. Дезінформацію щодо вигаданих "біолабораторії" та цинічну брехню про "нацизм в Україні" порушниця поширювала регулярно.

Жінка звинувачувала саме українських захисників в "обстрілах російськомовного населення". США та НАТО, на її думку, організували вбивства українців.

Правоохоронці провели відповідні обшуки за місцем проживання фігурантки. Вони виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами злочинної діяльності проти державної національної безпеки України.

Агітаторці загрожує до 5 років позбавлення волі. Порушене кримінальне провадження.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у Слов'янську інформаторка РФ наводила удари по підрозділах ЗСУ. Порушницю цікавило переміщення реактивних систем залпового вогню, які задіяні в наступі у районі Бахмута. Ворога найбільше цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ. Жінка шпигувала з вікна власної квартири.

Також у Львові блогера підозрюють у закликах до атак РФ по будівлі СБУ. За інформацією слідства, чоловік, який називає себе блогером, поширював заклики під час трансляції в Instagram, яку вів поруч із будівлею української спецслужби. Деструктивний контент подивилися 1,7 тис. користувачів.