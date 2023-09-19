Шпигувала з власної квартири: у Слов'янську інформаторка РФ наводила удари по ЗСУ (фото)

Порушницю цікавило переміщення реактивних систем залпового вогню, які задіяні у наступі в районі Бахмута.

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Інформаторка РФ з вікна власної оселі шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ. Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram.

Контррозвідка Служби безпеки зуміла затримати ворожу коригувальницю на Донеччині. Жінка намагалась виявити у Слов’янську місяці розташування підрозділів Сил оборони України. Це дозволяло наводити по них російські удари.

Ворога найбільше цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ. Йдеться про реактивні системи залпового вогню, які задіяні у контрнаступі під Бахмутом.

Для детального відстежування переміщення техніки українських військ вона облаштувала на території власної квартири своєрідний "спостережний пункт". Отриману інформацію передавала на один з прокремлівських Телеграм-каналів, який адмініструють представники російських спецслужб. Внаслідок контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали порушницю.

Фото: СБУ

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років в'язниці.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Важливо

На Донеччині затримали інформатора РФ, який коригував удари голосовими повідомленням, – СБУ

Нагадаємо, 18 вересня у Дніпрі затримали агента ФСБ, який стежив за ЗСУ. За даними слідства, для збору розвідувальної інформації фігурант регулярно переміщався територією міста і фотографував українські об'єкти. Отримані дані підозрюваний передавав своєму "куратору" з ФСБ.

Також 13 вересня Служба безпеки України затримала депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині. Він добровільно співпрацював з агресором під час окупації регіону.