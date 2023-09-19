"Використовують у 3 км": чому не повідомляють про успіхи в Україні танків Challenger і Leopard, — роз'яснення

За словами британського військового експерта Шона Белла, у західних танків дуже точні боєприпаси з лазерним наведенням, тому ЗСУ можуть застосовувати їх для виявлення російської бронетехніки поза зоною ураження російських танків.

У своїх регулярних зведеннях щодо перебігу війни Україна практично не ділиться відомостями про те, який стан справ із важкою західною бронетехнікою. Після нещодавньої втрати першого бойового Challenger II британський військовий експерт Шон Белл спробував пролити деяке світло на те, як використовуються в Україні західні танки Abrams, Challenger і Leopard. Про це повідомляє Sky News.

"На початку війни [повномасштабної, — ред.] РФ використовувала свій арсенал сучасних (ну, майже) танків, щоб відкинути Сили оборони України на ранніх етапах російського наступу", — зазначив Белл.

Але ЗСУ вельми ефективно відбили атаки, знищуючи російські Т-72 і Т-64 за допомогою поставлених Заходом протитанкових комплексів. При цьому росіяни залишали значну частину цієї бронетехніки на полі бою — українські сили їх відновили й знову відправили на передову.

Втрата 2 000 танків і повернення музейних експонатів Другої світової

На певному етапі повномасштабного вторгнення, за повідомленнями Генштабу ЗСУ, найбільшим зовнішнім постачальником військової техніки в Україну виступили саме російські збройні сили.

Втративши понад 2000 передових танків, російському військово-політичному керівництву довелося підтримувати лінію фронту старими танками часів Другої світової.

"Ці танки ефективні проти куль — і не більше того! Спочатку для російської армії планувалося випустити 2,3 тис. танків Т-14 (наступне покоління "Армат") з 2015 по 2020 рік. Однак через проблеми з виробництвом випустили тільки кілька штук, і на сьогодні вони не справили жодного враження на полі бою", — пояснив аналітик.

Abrams, Challenger і Leopard для прориву на Мелітополь

Своєю чергою, країни антипутінської коаліції погодили постачання Україні сучасних танків зі своїх резервів.

Загалом Україні мають передати близько 300 танків — це парк із британських Challenger II й Leopard II німецького виробництва. Трохи пізніше, вже у вересні, ЗСУ отримають американські Abrams.

"Розрахунок робився на те, що ці танки проб'ють будь-які наявні проломи в російській обороні і йтимуть попереду наступу української армії на Мелітополь", — пояснив експерт.

Водночас контрнаступ України триває вже четвертий місяць, і поки що, за словами Белла, якогось вирішального прориву не було. Тому більшості поставлених Заходом танків ще належить залишити свій слід на захопленій росіянами території.

"З огляду на те, що у західних танків дуже точні боєприпаси з лазерним наведенням, ми розуміємо, що українці використовують їх для виявлення російської бронетехніки на полі бою на відстані приблизно двох миль [3 км] — тобто поза зоною ураження російських танків", — додав він.

Знищений Challenger II, судячи з усього, пошкодила російська міна, а потім його добивала артилерія.

Але при цьому вежа, хоча і була виведена з ладу, залишилася цілою і прикріпленою. (Для порівняння, російські танки схильні втрачати свої башти — їхній інженерний дефект).

Усі бійці, які перебували в танках, вижили, саме тому західні танки настільки затребувані в Україні.

Але справжнього випробування вони зазнають, коли їх масово почнуть кидати на прорив російських оборонних ліній, вважає Шон Белл.

Нагадаємо, що в російському "Ростехе" заявили про дострокове десятикратне нарощування випуску ракет для комплексів "Кинджал" і "Іскандер".

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